شرب كمية كافية من الماء في الشتاء

في فصل الشتاء وبدء انخفاض درجة الحرارة، يميل الكثيرون إلى تناول كوب من مشروب ساخن في الصباح أو وعاء من الحساء الساخن مع الوجبات، وينسى الكثيرون شرب الماء ويرجع الأمر بالأساس إلى أنه غالباً ما يقل الحاجة لتناول الماء انخفاض الإحساس بالعطش، ولكن تذكر دراسات عديدة فوائد مذهلة لشرب المزيد من الماء خلال فصل الشتاء منها:

*الشعور بالدفء: تشير الدراسات إلى أن آثار فقدان الماء في أي مناخ سواء حار أو بارد تتشابه بدرجة كبيرة، يمكن أن يساعد استهلاك الكميات المطلوبة من الماء خلال فصل الشتاء في الحفاظ على دفء الجسم عن طريق الحفاظ على درجات حرارة الجسم.

*درء الكسل: يمكن أن يساعد الماء في جعل المرء نشيطاً عن طريق تعويض فقدان السوائل والشوارد في الجسم، وقد يساعد في منع أعراض مثل الإرهاق والتعب والإنهاك التي تعد علامات رئيسية للجفاف.

*طرد السموم: يساعد الماء في طرد السموم من الجسم، فعلى الرغم من أنه لا يبطل مباشرة الفضلات الضارة في الجسم، إلا أن الكلى والكبد يقومان بتصفية السموم بمساعدة الماء، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تناول كميات مناسبة من الماء في كل الأوقات للتخلص من السموم الضارة بالجسم.

*صحة البشرة: يمكن أن يمتص الهواء البارد ودرجة الحرارة في الشتاء المزيد من الماء من الجلد ويسبب جفاف الجلد والطفح الجلدي الشتوي وتقشر الجلد أو تشقق الجلد. لذلك لمساعدة الجسم ينصح بضرورة تناول حوالي ثمانية أكواب من الماء يوميًا للحصول على بشرة صحية.

*علاج الإمساك: أظهرت دراسة أن الماء يمكن أن يساعد في الوقاية من الإمساك المزمن وعلاجه، يمكن أن يساعد في تسهيل عملية الهضم وسهولة عملية الإخراج، وبالتالي يخفف من الأعراض.

*منع زيادة الوزن: يرتبط الترطيب المناسب للجسم بفقدان وزن الجسم بشكل أساسي بسبب فقدان دهون الجسم عن طريق تحللها، وبالتالي يساعد شرب الماء خلال فصل الشتاء في منع زيادة الوزن ويمكن أن يساعد أيضاً في توفير الطاقة للجسم، وللحصول على أفضل النتائج يقترح الخبراء تناول الماء الدافئ.