عون: أي محاولة للتدخل في الانتخابات النيابية من جهات خارجية ستواجه بقوة

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال التزام بلاده بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب وقوات “اليونيفيل” لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا التي استقبلها اليوم في قصر بعبدا، أن كل الاستعدادات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالإشاعات التي تروّج في بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، ولا سيما أن ثمّة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لمصلحة توجهات وشخصيات سياسية محددة.

ولفت الرئيس عون إلى أن “الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، مجدداً تأكيده عدم جواز تدخل السياسيين في عمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

ورحّب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بها خلال الشهر الحالي، وأشار إلى أن الاستعدادات جارية لإعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت السفيرة فرونتيسكا قد أطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، والتي حصلت نهاية الشهر الماضي، والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خصّ تطبيق القرار، إضافة إلى عرض للواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.