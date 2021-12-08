مطالب منشآتية ومقترحات واقعية في مؤتمر تنفيذية الحسكة

الحسكة- إسماعيل مطر

تركزت المقترحات خلال أعمال المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في الحسكة حول ضرورة تأمين آليات لتغطية النشاطات من خلال تحسين الجانب الاستثماري في الأندية، والإسراع بموضوع نقل ملكية المنشآت الرياضية، مع تخصيص كوادر الأندية النشيطة بالدورات التدريبية والتحكيمية.

وطالبت كوادر رياضة المحافظة بالتأمين الصحي لكافة الرياضيين، والعمل على بناء مقرات لأندية الريف، وإجراء صيانة لأماكن التدريب: (إنارة، مرافق صحية)، والعمل على إحداث مراكز للمعالجة الفيزيائية، وضرورة تجهيز المضمار لألعاب القوى، والعمل على إنشاء مسبح شتوي، كما دعا الحضور للعمل مع مديرية التربية للاستفادة من المدارس كمراكز تدريبية، وتسوير ملاعب كرة القدم للأندية التي حصلت على تخصيص، وإنشاء مضمار للفروسية بالحسكة، والعمل على صيانة أرضية ملعب تشرين، مطالبين بزيادة تعويضات إذن السفر، وتأمين أدوات وتجهيزات رياضية لكافة الألعاب.

وأكد الرفيق تركي حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الحسكة على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، مشيراً الى أن رياضة الحسكة، منذ بدء المؤامرة على سورية عام 2011، مستمرة دون انقطاع رغم كل الظروف التي مرت على سورية بشكل عام، ومحافظة الحسكة بشكل خاص، متحدية الإرهاب وداعميه.