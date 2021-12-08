مقسم جاسم في طور التأهيل بدرعا

درعا – دعاء الرفاعي

باشرت ورشات الصيانة والتأهيل العمل لإعادة تشغيل مقسم جاسم بدرعا بعد موافقة الأهالي على آلية معينة تعهدوا فيها بحماية الكابلات من السرقة، ولاسيما أن المقسم كان قد تعرّض للسرقة مرتين، إذ قُدّرت قيمة المسروقات في المرة الثانية بمليار ليرة سورية.

وبيّن مدير الاتصالات المهندس أحمد الحريري أنه تمّ منذ بداية الأسبوع الماضي إرسال الكوابل ومواد التوصيل ومايلزم لتمديد الكوابل الضوئية اللازمة ليصار إلى وضعه بالخدمة الفعلية وتخديم المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سياق متصل، أشار الحريري إلى إعادة البنية التحتية لمنظومة الاتصالات في المحافظة، علماً أن مشروع توسيع مسارات الكوابل الضوئية في طور الانتهاء حاليا ًوسيكون في الخدمة قبل نهاية العام الحالي، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة فيه نحو 256 مليون ليرة. كما يقوم الفرع باستكمال أعمال إعادة تأهيل المقاسم المتضررة وفق خطط موضوعة حتى يتمّ توفير الخدمة الهاتفية والنت لجميع مناطق المحافظة.