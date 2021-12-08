ميليشيا “قسد” تقطع طريق القامشلي-تل حميس لقمع مظاهرة للأهالي ضدها

أقدمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على قطع طريق القامشلي-تل حميس جنوب المدينة لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة تنديداً بممارسات الميليشيا الإرهابية بحقهم ومواصلتها اختطاف الشبان والقاصرين.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أقدمت على قطع طريق القامشلي-تل حميس لقمع احتجاجات الأهالي تنديداً بممارساتها بحقهم وخوفا من ردات فعلهم على جرائمها والتي كان آخرها إصابة فتى بالرصاص أثناء محاولته الهروب من مسلحي الميليشيا الذين أرادوا خطفه في مدينة تل حميس.

وتستمر ميليشيا “قسد” بانتهاك الحياة العامة والخاصة في المناطق التي تنتشر فيها حيث اختطفت خلال اليومين الماضيين عشرات الشباب لسوقهم إلى معسكرات ما يسمى الدفاع الذاتي بينهم 50 قاصراً وحاولت منع الأهالي من التظاهر أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف للتنديد بانتهاكات “قسد” وإطلاق سراح الأطفال ووقف حملات الخطف بحق الأهالي.

مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنين بينهم امرأة في بعدنلي

إلى ذلك، واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم وأقدموا اليوم على اختطاف عدد من المواطنين بينهم امرأة في قرية بعدنلي ومحيطها بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي مما يسمى “الجيش الوطني” الإرهابي أطلقوا النار بكثافة وبشكل عشوائي بقصد ترويع الأهالي خلال مداهمة قرية بعدنلي بمنطقة عفرين بريف حلب واختطفوا عددا من الأهالي بينهم امرأة لاعتراضهم على سرقة إرهابيي ما تسمى “الشرطة العسكرية” للمساعدات الإنسانية المقدمة للأهالي.

واستولت مجموعات من مرتزقة الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية على أراض واسعة من حقول الزيتون في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بالتوازي مع إقدام إرهابيين آخرين على بيع عدة منازل بريف المدينة كانوا استولوا عليها سابقا بالقوة وطردوا مالكيها الأصليين منها.