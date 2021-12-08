“هندسة المرور” تشتغل على اعتماد ساحة كراجات العباسيين كمركز تبادلي لتخديم ريف العاصمة

دمشق- ميس خليل

تشتغل مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق على إعادة تأهيل الساحة الخارجية في مركز انطلاق العباسيين لتكون مركزاً تبادلياً لسرافيس الريف وتخديمه، والتي تستوعب نحو 150 سرفيساً، وذلك وفق ما أكده مدير المديرية ياسر بستوني الذي بين لـ”البعث” أن ورشات المديرية تقوم بحملة إزالة الإشغالات غير النظامية كالحواجز الحديدية والسلاسل والإطارات المستخدمة لحجز مواقف للسيارات المخصّصة وغير المخصّصة، ومتابعة صيانة الشاخصات في المدينة وتركيب شاخصات جديدة وصيانة الشارات الضوئية وتنظيم الزمن لها.

وذكر بستوني أن المديرية تقوم بتوزيع بطاقات التزود بالوقود وتحتوي كل بطاقة كامل المعلومات عن الآلية ورقمها ورقم البطاقة الذكية، ومن خلال تلك البطاقة يتمّ مراقبة السيارة والعداد والتزود بالمحروقات بالكمية المخصّصة لها بشكل يومي وبناء عليها تتمّ مراقبة السرافيس التي تعمل على الخطوط والتي لاتعمل من خلالها، مشيراً إلى أنه يتمّ توزيعها على جميع السرافيس والباصات التي تعمل بمدينة دمشق وكل شهر يتمّ تسليم البطاقات القديمة وتوزيع بطاقات جديدة، منوهاً بأنه تمّ فرز مراقبين من قبل مديرية هندسة المرور لمراقبة السرافيس التي تعمل على الخطوط والتي لاتعمل، حيث يقوم الموظف بختم بطاقة السرفيس “المعبأ” ركاباً، وفي آخر الشهر يتّم تدقيق البطاقات، فالسرفيس الذي يخدم المواطنين يستلم بطاقة جديدة والذي لايخدمهم تنظم له المخالفة اللازمة، لافتاً إلى أنه تمّ خلال الشهر الماضي مخالفة نحو 150 آلية لم تلتزم بختم بطاقاتها.

أما ما يخصّ حل مشكلات الازدحام ولاسيما في فترات الذروة، فقد أشار بستوني إلى أن مديرية هندسة المرور والنقل تنفذ العديد من الحلول من خلال إنشاء تجاويف في الأرصفة لتنظيم وقوف السيارات فيها وتنظيم اتجاهات السير، إضافة إلى فتح حارات معينة وتغيير العديد من اتجاهات الحركة، مشيراً إلى أنه تمّ تسيير 30 باصاً لشركة نقل داخلي جديدة بواقع 12 باصاً لخط قدسيا و8 ضاحية قدسيا و3 مساكن الديماس و4 باصات للصبورة ويعفور و3 باصات جرمانا كراجات و4 باصات جرمانا باب توما.

وعن توزيع لصاقات التعرفة الجديدة على وسائل النقل العامة الباصات والميكروباصات والسرافيس العاملة في مدينة دمشق، أوضح بستوني أنه تمّ توزيع نحو 3025 لصاقة ميكرو باص و9466 لصاقة تكسي، مشيراً إلى أن اللصاقة توضع على الزجاج الأمامي للسيارة بشكل ظاهر ومقروء للركاب، داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى إلى فرع المرور بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحدّدة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه.