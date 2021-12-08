وفد ثقافي وفكري فرنسي يزور حلب

حلب – معن الغادري

استقبل الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وفداً فرنسياً يضم عدداً من الباحثين والصحفيين والمفكرين الفرنسيين خلال زيارتهم لمدينة حلب.

وقدّم الرفيق منصور لمحة شاملة عن مدينة حلب وصمودها في وجه الإرهاب، وما شهدته بعد تطهيرها من العصابات المسلحة من نهوض في كل المجالات، على الرغم من كل الصعوبات والحصار الجائر على الشعب السوري من أمريكا والدول الغربية، مشيراً إلى أن مدينة حلب كما سورية صمدت بقوة شعبها وجيشها الباسل وتحقق النصر بفضل شجاعة وحكمة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وعبّر أعضاء الوفد خلال حديثهم عن سعادتهم لزيارة مدينة حلب ونقل الحقيقة للشعب الفرنسي، مشيرين إلى أنهم وعقب انتهاء زيارتهم إلى سورية سينظمون لقاء في العاصمة الفرنسية “باريس” لدعم صمود الشعب السوري.

ويضم الوفد الفرنسي الذي يزور سورية، عدداً من المفكرين والباحثين والصحفيين الفرنسيين، وهم الباحث والصحفي جان “ميشيل فيرنوشيه” خبير في مجال الإعلام والمعلومات والاتصالات، والخبير والاقتصادي الإحصائي “كزافييه أزالبير” مستشار استراتيجي سابق ومدير نشر، والأستاذ “بيير إيمانويل تومان” عالم الجغرافيا السياسية، والناشطة “ماري بومييه” منتجة أفلام ومناهضة للصهيونية، والضابط المتقاعد “إيف بيرو” مدير عام جمعية تعنى بقضايا الدفاع الوطني والأوروبي، والمستشار “إيمانويل لوروا” مستشار إقليمي ودولي ورئيس سابق لجمعية تعمل من أجل الأطفال ومدافع عن سورية ونضالها العادل، والمصور التلفزيوني “كاتشاتور مارتير وسان”.

وسيقوم الوفد بزيارة المواقع الأثرية والتاريخية وسيطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الإرهاب، كما من المقرر أن يلتقي عدداً من النخب الثقافية والفكرية في المحافظة.

حضر اللقاء الرفاق عماد الدين غضبان عضو قيادة فرع حلب للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي.

وخلال ندوة أقيمت في دار الكتب الوطنية الوفد الفرنسي أكد أعضاء الوفد الفرنسي أنهم حريصون دائماً على متابعة الشأن السوري وأن زياراتهم إلى سورية عموماً وحلب خاصة شكلت فرصة حقيقية لرؤية ما تعرّض له الشعب السوري خلال هذه الحرب وما شاهدوه في زيارتهم لمدينة حلب يؤكد وجود تحسّن كبير في الأوضاع على الأرض، وهذا يثبت أن سورية قادت الحرب وانتصرت بفضل صمود شعب سورية، مبينين أن الرأي العام الغربي ولاسيما الفرنسي بات يدرك أن الصورة التي تصله عما يجري في سورية ليست واقعية وفيها الكثير من تشويه الحقائق وأنهم سيبذلون الجهود العملية لمساعدة الشعب السوري وتوعية الرأي العام العالمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صورة ما يجري على أرض الواقع دون تزييف، مؤكدين أنهم خلال الزيارة وضعوا حجر الأساس للتعاون المثمر

وأنهم فخورون بصمود الشعب السوري الذي تصدّى لأبشع الحروب وأنهم في خندق واحد ضد أعداء سورية.

حضر الندوة أعضاء قيادة فرع حلب للحزب وعدد من أمناء الشعب الحزبية ومدير الثقافة ورجال الدين وحشد من المثقفين.