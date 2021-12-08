300 ألف غرسة خطة انتاج وادي العذيب بحماة

حماة – ذكاء أسعد

بدأ مشتل وادي العذيب في بادية حماة بالعمل بخطة إنتاج 300 ألف غرسة رعوية متنوعة للعام 2021 / 2022، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمشتل تقدر بمليون غرسة رعوية وفق ما أوضحه الدكتور بيان العبد الله، مدير فرع البادية، الذي بين أن الغاية من تنفيذ الخطة إعادة الغطاء النباتي للبادية ودعم المربين والمزارعين وتأمين الأعلاف الخضراء للثروة الحيوانية وذلك عن طريق تجهيز الخلطات الترابية بنسب 30% تربة من الموقع و30% رمل و30% سماد عضوي مخمر، ثم تعبئة الأكياس الخاصة بهذا الخليط وترتيبها ضمن المراقد المنشأة لهذا الغرض على أن يتم بذارها لاحقاً بالبذار المجمعة من النباتات الرعوية المتبقية من المناطق الممكن الوصول إليها في بادية حماة.

وأوضح العبد الله أنه تم الإستعانة بمحمية مراغة في بادية حلب لجمع البذار على مدار أسبوع كامل، وذلك بهدف استخدام هذه الغراس لاحقاً في إعادة تأهيل وترميم المحميات الرعوية المدمرة بفعل الإرهاب.

ومن جهة أخرى، أشار العبدالله إلى نقل الغراس الرعوية الموجودة في المشتل الإسعافي بمقر فرع البادية وزراعتها في الأرض المستدامة بعد تجهيزها حيث قدرت الغراس الرعوية المزروعة لموسم 2020 / 2021 حوالي 20 ألف غرسة تم سقايتها مباشرة (سقاية إرسائية) .

يشار إلى أنه تم تزويد أحد المربين في منطقة الشيخ هلال، قرية حنيطة، بـ 10 الاف غرسة رعوية متنوعة لإنشاء محمية رعوية خاصة بمساحة 200 دونم تقريباً حيث زرعت الأرض بإشراف فنيين من فرع الهيئة بحماه وتم سقايتها إرسائيا.