الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

واصل المحتل الأمريكي عمليات النهب والسرقة للثروات السورية، حيث أخرج خلال الساعات الماضية عشرات من الصهاريج المحملة بمادة النفط الخام المسروق من الجزيرة السورية إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية في ريف اليعربية بالريف الشرقي للحسكة أن رتلاً مؤلفاً من 83 آلية للاحتلال الأمريكي غالبيتها صهاريج محملة بمادة النفط السوري خرجت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل كان قادماً من مطار خراب الجير الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها لدعم قواتها وتعزيز تواجدها في الجزيرة السورية لضمان استمرارها بنهب وسرقة الثروات السورية.

ويواصل الاحتلال الأمريكي نشر قواته في مناطق آبار النفط لسرقة النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته بالتزامن مع الحصار الجائر الذي يفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على حوامل الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.