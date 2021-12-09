“بوسة” تجعل سامر كابرو يقف في وجه الجميع

أطلق الفنان سامر كابرو أغنيته الجديدة “البوسة” عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته على يوتيوب، ومن المقرر أن يصور فيديو كليب الأغنية بداية العام المقبل.

الأغنية شبابية إيقاعية راقصة فيها طابع رومانسي، سُجلت باللهجة الخليجية البيضاء، وهي من كلمات حسن وهاب، ألحان أسامة السعدون، ميكس أستوديو دريمز، وتوزيع كريست ميكائيليان.

والأغنية تحكي قصة شاب يأس من دلال وعناد حبيبته، وعدم قبول أهلها له، ومن أجل الحصول على قبلة منها سيكون مستعداً لمواجهة الجميع.

وسيغني كابرو في رأس السنة الميلادية بألمانيا، وكندا، حيث سيجري مقابلة في التلفزيون الهولندي ومن ثم يبتدأ الحفلات في ألمانيا بيليفيلد، وهيرنة، وكولن، ومن ثم في مونتريال وأوتاوا، وبداية العام المقبل يعود كابرو إلي هولندا لإقامة حفل للجاليات في مدينة هينغلو، وليصور أغنية “البوسة”.