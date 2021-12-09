تخصيص 5 طلبات يومياً من المازوت لدعم القطاع الزراعي بحلب

حلب – معن الغادري

قررت لجنة المحروقات خلال اجتماعها اليوم تخصيص القطاع الزراعي خلال شهرَي كانون الأول وكانون الثاني، بخمسة طلبات يومياً من المازوت الزراعي، وبمعدل 100 ألف ليتر يومياً، وذلك لتغطية كامل احتياجات المحافظة حيث تشكل هذه الكمية حوالي 15% من واردات حلب، والبالغة 34 طلباً يومياً .

وأكدت اللجنة على أهمية دعم القطاع الزراعي بالمحروقات اللازمة خلال فتره البذار والفلاحة، وذلك تنفيذاً للخطة الزراعية المحددة لمحصول القمح ، وذلك في إطار التوجه الحكومي لدعم القطاع الزراعي، ووضعه في سلم الأولويات، ونظراً لدور محصول القمح الاستراتيجي، في حفاظه على الأمن الغذائي .