تشغيل جهاز “pcr” في صحة طرطوس

طرطوس- رشا سليمان

باشرت مديرية صحة طرطوس بتشغيل جهاز فحص عينات الكورونا (pcr) التابع للمديرية مؤخراً من أجل فحص عينات من مرضى المشافي التابعة للمديرية، والهيئة العامة لمشفى الباسل، لتخفيف الأعباء المادية والجهد على المواطنين في ظل جائحة كورونا.

رئيس مخبر فحص الكورونا في المديرية د. أيمن بديع أوضح أن فريق العمل داخل المخبر يتكون من أربعة أطباء وأربعة فنيين يعملون في المخبر لمدة ٧ ساعات متواصلة، علماً أن فحص العينات هو إجراء مجاني يتم أخذها من المرضى في المشافي من قبل فريق عمل خاص بالمسحات تابع للأمراض السارية والمزمنة في المديرية، مبيّناً أن عدد المسحات اليومية يصل إلى ٧٠ مسحة .

ولفت أيمن إلى أن جهاز pcr الذي تم تقديمه من قبل منظمة الصحة العالمية تنقصه العديد من الأدوات، ولذلك يتم العمل بطريقة يدوية في المرحلة الأولى، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية، حيث يتم تضخيم الفيروس، ويستخلص منه ٥٠ مليون فيروس، وبعد ذلك يتم وضع العينة على جهاز القارىء الذي يستغرق ٩٠ دقيقة لإعطاء النتيجة، وبعد قراءة النتائج يتم وضعها على الحاسب، ثم إرسالها إلى مديرية الأمراض السارية، مشيراً إلى أن معظم القيم نتائجها إيجابية بنسبة ٧٥%، أي أن عدد العينات الإيجابية 30 عينة مقابل 10عينات سلبية تقريباً بشكل يومي.

الجدير بالذكر أنه لم يتم تفعيل خدمة فحص المسافرين، كون المخبر في مرحلة الإقلاع.