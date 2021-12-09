صناعي يصف مؤسسة “العمران” بالتاجر الكبير.. والمعنيون يردون: لسنا محتكرين للسوق!

في ظل الطلب المتزايد على مادة الإسمنت في السوق المحلية، تتفاقم مجموعة من المشكلات تتعلق بطريقة توزيعه بين العام والخاص، وبالمطالب التي تتزايد لهدف خفض السعر لصالح المواطن، أو رفعه من قبل المصنعين نظراً لغلاء تكاليف الإنتاج.

احتكار

هنا ثمة سؤال يطرح نفسه: هل من حل جذري لمشكلة تعدد أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلي؟ برأي المهندس جبرائيل الأشهب مدير عام مجموعة “سيم تك” للإسمنت لا توجد مشكلة في غلاء سعر المادة، بل المشكلة في تعدد أسعارها، موضحاً أن الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص له سعر واحد، أما الإسمنت المنتج حكومياً فله سعران!، عدا عن وجود مشاكل أخرى تتعلق بمدى توفر المادة في كافة المحافظات، وتهريبها من أسواقنا إلى دول الجوار.

تاجر ضخم!

ووصف الأشهب المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “العمران”بتاجر بإمكانيات ضخمة، أي لديها الكثير من الإمكانيات كمستودعات التخزين في كل المحافظات، وبدل الأسطول لديها أساطيل من سيارات النقل التي تجوب المحافظات السورية لتنقل ثم تخزّن و تبيع وبشكل حصري الإسمنت المنتج حكومياً، وطالب بأن تساهم تلك المؤسسة عبر إمكاناتها الضخمة باستلام وبيع إسمنت القطاع الخاص أيضاً، وبذات الوقت طرح الأشهب فكرة السماح لتجار القطاع الخاص باستلام وتوزيع الإسمنت المنتج من قبل القطاع العام، والسماح لشركات ومؤسسات القطاع العام بشراء إسمنت القطاع الخاص إن وجدت السعر مناسباً لها، وتحرير سعر سلعة الإسمنت بشكل تام، فالسعر وتوفّر المادة في السوق كفيل بموازنة نفسه بنفسه، وخاصة أن الطلب والعرض حالياً متقاربان.

وأشار الأشهب إلى أن المؤسسة تعمل وفق أنظمة وقوانين وتعاميم قديمة جداً تعود لتسعينيات القرن الماضي، ودون أي تحديث لآلية العمل، كما لم يتم تطبيق التوجهات الجديدة التي تم تبنيها بموضوع التحوّل الرقمي لتطبيقه في هذا القطاع.

جاهزون للاستلام

سهيل اسمندر معاون مدير عام مؤسسة العمران رد على التساؤلات المطروحة آنفاً موضحاً أنه منذ بدء قيام القطاع الخاص (شركة البادية) بإنتاج الإسمنت تم التواصل مع إدارة الشركة لاستلام إنتاجها وتوزيعه من قبل مؤسسة عمران، ولكن تعذر الأمر لعدة أسباب منها، أن الشركة خاصة، وسعر المبيع والشراء يتغير من قبلها بشكل يومي، عدا عن أنها تفضل التعامل مع معتمدين تجار في جميع المحافظات، ومع ذلك أبدى اسمندر استعداد المؤسسة التام لاستلام وتوزيع المادة لصالح أية شركة خاصة ضمن قوانين وأنظمة المؤسسة.

وبالنسبة لتحديث بنية العمل وقوانينه في المؤسسة بين اسمندر أن المؤسسة تقوم بالبيع وفق التعليمات النافذة لكافة شرائح المتعاملين من القطاعات العام، العسكري، ومتعهدي القطاع العام، ومرخصين، وحرفيين، وصناعيين، كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع كافة الجهات الوصائية لتأمين كافة التسهيلات اللازمة لخدمة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم، وأن بنية عمل المؤسسة محددة بمرسوم إحداثها.

لسنا محتكرين!

ونفى معاون المدير العام قيام المؤسسة باحتكار لقطاع بيع وتوزيع الإسمنت، موضحاً أن المؤسسة تقوم ببيع ما تستلمه بشكل يومي، ولا يوجد لديها أي مخزون يشكل عملية احتكار، بينما يوجد مخزون مبيعات واحد في حال توقف تسليمات معامل الاسمنت، وتقوم المؤسسة بشكل يومي بجرد فروعها الشاحنة في ريف دمشق، وحمص، وحلب، وطرطوس، واللاذقية لبيان الكميات المنتجة في المعامل، وتسليماتها، وبعد ذلك يتم بيع الكميات المحددة وفق التعليمات الناظمة أصولاً.

ويرى اسمندر أن توفير مادة الاسمنت ممكن عبر إعادة التأهيل لكافة معامل المؤسسة العامة للإسمنت، وخاصة في محافظة حلب، وزيادة إنتاج المادة وتسليماتها، كما يجب أن تكون أسعار مادة الاسمنت شبه مقاربة لأسعار دول الجوار للحيلولة دون تهريبها، بحيث يفقد المهرب الجدوى من الاستفادة والربح من خلال فروقات السعر الهائلة، مشيراً إلى أن المؤسسة تتبع تعليمات تحدد ضوابط عمليات بيع المادة بموجب وثائق محددة.

التكاليف هي السبب!

وحول وجود أسعار متعددة لمادة الإسمنت بين اسمندر أن تكاليف الإنتاج هي المحدد الأول للسعر، والتي تتم دراستها من قبل مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإن توحيد السعر يتطلب توحيد تكاليف مدخلات المادة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن التفاوت الكبير بين السعرين سببه تفاوت سعر التكاليف وخاصة الوقود عالمياً (غاز- فيول) مما يزيد حدة تلك الفروقات.

أين أثر الصيانات؟

مصدر رفض الكشف عن هويته بين أن الشركات الخاصة لا يمكنها التعامل مع شركة العمران كون الشركات تريد الحصول على ثمن إنتاجها بمجرد تسليمه للمؤسسة، وبدورها المؤسسة لا يمكنها ذلك لأسباب عديدة منها احتمالية أن تكون مادة الإسمنت فاسدة بعد شرائها، أو قد تفقد المادة صلاحيتها نتيجة تخزينها في المستودعات لثلاثة أشهر، وهي أمور قد تتسبب بخسائر فادحة للمؤسسة، ولا ننسى أيضاً ضوابط عمليات الدفع في القطاع العام عبر إشعارات مصرفية، وسقوف سحب يومية لا تتجاوز مبلغ محدد يربك العملية الصناعية والتجارية بين العام والخاص، كما أن إنتاج معامل الإسمنت العامة أصبح قليلاً جداً، وغير كاف للاحتياجات، ولا يوجد مخزون استراتيجي من المادة مترافقاً مع الطلب الزائد على المادة، ورغم أننا نسمع دائماً أن وزارة الصناعة كرمت عمال الشركات العامة لصناعة الإسمنت لقيامهم بإصلاح فرن، أو خط إنتاج معين، ولكن مع ذلك لا نرى النتائج العملية لهذه الإنجازات على أرض الواقع فالإنتاج لم يحقق زيادات على صعيد الواقع العملي .

تحديات

في نهاية المطاف لا بد أن نسلم بأن قطاع الاسمنت يواجه تحديات تحتاج لتعاون كافة الجهات، وتجتهد وزارة الصناعة في التنسيق لتجاوز تلك المشكلات حيث حددت الأولويات بتحديث هذه الصناعة، وتأهيلها كقاعدة أساسية تنطلق منها عملية التطوير التكنولوجي، وتحسين أساليب الإنتاج، كما رسمت إستراتيجية ترتكز على استثمار الموارد المحلية، وتقاسم المهام والأعباء بشكل محدد، واعتماد مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المتوقفة والمدمرة، ونشير هنا إلى تصريح وزير الصناعة زياد صباغ في مؤتمر تكنولوجيا صناعة الإسمنت الذي أقيم مؤخراً بأن حاجة السوق المحلية من الإسمنت تقدر من ١٥-٢٠ مليون طن سنوياً، ولا ينتج منها حالياً سوى ٤ مليون طن في كلا القطاعين العام والخاص، والعمل جار لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين طن!.

بشار محي الدين المحمد