غراسيموف: الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يقلل من فعالية محاربة الإرهاب

أكد رئيس الأركان الروسي فاليري غراسيموف أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يقلل من فعالية مكافحة التنظيمات الإرهابية فيها. ونقل موقع روسيا اليوم عن غراسيموف قوله اليوم في تصريح أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية: إن الوجود العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سورية يساعد التنظيمات الإرهابية المنتشرة فيها على توسيع نفوذها.

وأوضح غراسيموف أن بلاده تواصل محاربة الإرهاب وتقديم المساعدة في عودة اللاجئين وإعادة البنية التحتية للحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها.

وحول منطقة خفض التصعيد في إدلب أشار غراسيموف إلى أنه يجرى العمل مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاقات القائمة ووقف الأعمال العدائية.