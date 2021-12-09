محافظ الحسكة لـ نيلوند: انتهاكات ميليشيا “قسد” تحرم الأطفال من التعليم

الحسكة –إسماعيل مطر

أكد محافظ الحسكة غسان خليل وجود أعداد كبيرة من الأطفال خارج العملية التعليمية جراء انتهاكات ميليشيا “قسد” واستيلائها على المدارس ومنع التعليم بشكل ممنهج ما يشكل خطراً كبيراً على المنطقة كون الجهل تربة خصبة لبناء الإرهاب.

وأكد خليل خلال لقائه ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في سورية بوفيكتور نيلوند استعداد المحافظة تقديم الدعم لتسهيل عمل المنظمة في المنطقة لدعم القطاعات الخدمية والتعليمية داعياً إلى ضرورة توسيع أنشطة ومشاريع المنظمة في المنطقة خلال خطة العام القادم لتكون أشمل وتحقق فائدة أكبر للأهالي.

وطالب خليل بضرورة تدخل المنظمات الإنسانية لكشف مصير المعتقلين في سجون ميليشيا “قسد” والعمل على إطلاق سراحهم وخاصة الأطفال ووقف الانتهاكات بحقهم واختطافهم لتجنيدهم إجبارياً للقتال في صفوف الميليشيا.

من جانبه، قال نيلوند أن المنظمة ستقوم خلال العام القادم بتوسيع مشاريعها في المحافظة وخاصة في مجالي التعليم والصحة وسيتم التركيز على الأطفال والحرص على مواصلة تعليمهم لضمان مستقبل أفضل لهم وفي المجال الصحي سيكون هناك دفعة مهمة ستصل إلى سورية من لقاح كورونا سيخصص قسم كبير لمحافظة الحسكة.

وطالب مديرو الدوائر والمؤسسات الخدمية في المحافظة بضرورة تدخل المنظمة بفاعلية لتحييد محطة مياه علوك كونها المصدر الوحيد لمياه الشرب وتأمين حل استراتيجي ينهي معاناة أبناء الحسكة والعمل على صيانة خط جر المياه من محطة علوك وصولاً إلى محطة الحمة كونه يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي والعمل على زيادة كميات مواد تعقيم مياه الشرب المقدمة لمؤسسة المياه في الحسكة وتأمين تجهيزات كهربائية لمحطات الضخ الأفقية بمحطة مياه علوك.