منتخب الناشئين يلاحق أمل التأهل في بطولة غرب آسيا

سيكون منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم أمام مهمة صعبة للغاية عندما يلاقي عند الرابعة من مساء اليوم نظيره الفلسطيني في ختام مباريات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا التي تستضيفها السعودية بمشاركة تسعة منتخبات، فبعد خسارته برباعية لهدف في المباراة الأولى أمام الإمارات، بات منتخبنا بحاجة للفوز بخمسة أهداف أو أكثر لضمان تأهله إلى نصف النهائي كأفضل صاحب مركز ثان في المجموعات الثلاث شريطة انتهاء مباراة العراق والسعودية بفوز أحدهما على الآخر ضمن المجموعة الأولى.

المباراة التي سيحتضنها ملعب نادي الخليج في مدينة سيهات، من المؤكد أنها تعد الاختبار الحقيقي لمستوى منتخبنا الذي عاش وضعاً صعباً قبل اللقاء الأول مع وصوله قبل ساعات قليلة، ومعاناة اللاعبين من الإرهاق، لذلك سيتوجب على الجهاز الفني تصحيح الأخطاء، وتدارك الأمور التي حصلت في مباراة الإمارات، وملاحقة أمل التأهل الضئيل.

منتخبنا كان قد أجرى حصته التدريبية الأخيرة على ملاعب القادسية، لكن اللافت كان غياب التصريحات من الكادر الفني، وعلى رأسه المدرب مهند الفقير الذي كان قد أكد قبل البطولة جاهزية اللاعبين للمنافسة على اللقب في بطولة تعد تحضيراً هاماً لخوض تصفيات كأس آسيا.

يشار إلى أن المنتخبات التي تحقق صدارة المجموعة من المجموعات الثلاث تتأهل إلى نصف نهائي البطولة، في حين يتأهل صاحب أفضل مركز ثان إلى نصف النهائي برفقة المنتخبات المتأهلة، على أن يلعب الدور نصف النهائي من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، وكذلك المباراة النهائية.

“البعث”