وزارة الدفاع تعلن عن منحة دراسية لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي

أعلنت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع عن فتح باب التقدم إلى منحة دراسية خاصة بذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي وذويهم في مركز كنوز للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي في منطقة الصبورة بريف دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد المقاعد المتاحة للراغبين بالتقدم إلى هذه المنحة 15 مقعداً ضمن اختصاصات إدارة أعمال وإدارة معارض ومؤتمرات ودلالة سياحية وإدارة مكاتب سياحية ومنشآت.وبينت الوزارة أن التقدم للمنحة يتم عن طريق مراجعة فروع وأقسام مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في المحافظات كافة.