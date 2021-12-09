وزير التعليم العالي يفتتح المعرض المركزي للمشاريع التّطبيقيّة في جامعة تشرين

اللاذقية – ياسمين شهيلة

افتتح الدكتور بسام إبراهيم وزير التّعليم العالي والبحث العلمي معرض المشاريع التّطبيقية المركزي في المكتبة المركزيّة بجامعة تشرين تحت عنوان ” طالب مبدع … خريج مؤهل”.

وأكد إبراهيم أهمية هذه المشاريع وضرورة الاستفادة منها في القطاعات التّنموية، ذلك أنّ توجه الوزارة اليوم هو التّركيز على مشاريع التّخرج التّنمويّة التّي ترتبط بالتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة بما يخدم بلدنا سواء في مرحلة الإجازة الجامعيّة (مشاريع السّنة الأخيرة) أو مرحلة الدّراسات العليا الماجستير والدّكتوراة، منوّها أنّه في نهاية المعرض سيتم اختيار المشاريع المتميزة التّي سوف تنال جوائز، كما سيتم تكريم جميع المشاركين في هذه الفعاليّة لأهميتها العلميّة والبحثيّة.

من جانبه أكدّ الدّكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين أهمية عرض الطّلاب لمشاريعهم باعتبارها فرصة لاحتكاك وتبادل الأفكار والعصف الذّهني والإبداع وتقديم ماهو أفضل لسوق العمل، مشيراً إلى أهمية التّواصل الفعّال بين الجامعة وسوق العمل قائلا: لدينا شركاء من غرفة التّجارة والصّناعة، وكثير من الفعاليات من مدينة اللاذقية، وعلى مستوى القطر، ونحن نريد أن ندمج بين أصحاب المصلحة وطلبتنا لتحويل الفكرة الإبداعيّة إلى حقيقة، ذلك أنّ تكامل المعارف مع المهارات يتنج المهندس المؤهل الذّي نريد، وهو المهندس الذّي يحتاجه سوق العمل، ويبحث عنه .

و خلال جولة الوزير في المعرض أطلع على المشاريع المشاركة، واستمع من الطلاب إلى شرح مفصل عن هذه المشاريع، وآلية تنفيذها، والاستفادة منها، والصّعوبات التّي واجهتهم، والقيمة المضافة لهذه المشاريع في سوق العمل.

يُذكر أنّ هذا المعرض هو الثّالث لسلسة المعارض التّطبيقيّة التّي تقيمها رئاسة جامعة تشرين سنويّا، والذّي تميز هذا العام بالمشاركة الواسعة؛ إذ شاركت فيه 8 كليات وجهات علمية أخرى بأكثر من ١٢٠ مشروعاً نفّذها ٣٢٠ مشاركاً في مختلف الاختصاصات الهندسيّة.