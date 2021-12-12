تعزيز العلاقات الثنائية في لقاء لجنة الصداقة السورية الروسية مع يفيموف

بحثت لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب اليوم مع السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها وخاصة بين مجلسي الشعب السوري والدوما الروسي.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تدعيم مواقفهما الموحدة والمحقة في الساحات الدولية مثمنين مواقف روسيا الاتحادية تجاه سورية في المحافل الدولية ودورها الفاعل على الأرض في مكافحة الإرهاب وما تقدمه للشعب السوري لتجاوز تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه.

السفير يفيموف أشار إلى أن روسيا كانت وما زالت مستعدة لتقديم كل الدعم لسورية وشعبها داعياً إلى تكثيف اللقاءات بين الجانبين بما يحقق الفائدة والأهداف المرجوة للبلدين الصديقين.

وأوضح أنه يتم بحث موضوع إنشاء فروع للجامعات الروسية في سورية وتعزيز التبادل الثقافي ومتابعة واقع تدريس اللغة الروسية مع الجهات المعنية إضافة إلى دراسة عملية إعادة الإعمار والعمل على توطين إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل الأراضي السورية.