مشاركة 150 شركة في النسخة 130 لـ”صنع في سورية”

دمشق – البعث

تستعد محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها لإطلاق الدورة 130 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” في الرابع عشر من كانون الأول الجاري والتي ستقام في صالة الجلاء الرياضية بدمشق ولغاية الحادي والعشرين من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية تقدم المنتجات الغذائية والألبسة والمنظفات والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة.

أشار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي إلى أن اللجنة عملت على إيجاد مساحة مغطاة خارج الصالة المغلقة لتضم أكبر قدر ممكن من الشركات التي ترغب في المشاركة، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة حتى اللحظة أكثر من 150 شركة صناعية محلية، مبيناً أن هذه المشاركة تعكس مدى الرغبة في تفعيل الدور المجتمعي لهذه الشركات الصناعية في إسعاد الناس خلال المناسبات والأعياد ويدفعنا في غرفة صناعة دمشق وريفها لبذل المزيد من العمل والاستمرار في تقديم الفائدة للمستهلك من أجل إضفاء السعادة والبهجة لأجواء المهرجان والاستفادة القصوى من قبل الزوار مع ما تقدمه الشركات المشاركة.

الجدير بالذكر أن المهرجان سيضم في فعالياته سحوبات على الميداليات الذهبية وتقديم قسائم شراء مجانية دعماً لأسر شهداء، بالإضافة إلى العروض والحسومات التي ستقدمها الشركات المشاركة.