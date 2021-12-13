دبابات ومعدات عسكرية إلى قواعد الاحتلال الأمريكي جنوب الحسكة

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي معدات عسكرية ودبابات وآليات من قاعدتها في مطار خراب الجير باتجاه بلدة الرميلان شرق القامشلي.

وقالت مصادر محلية: أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت معدات عسكرية بينها عربات ودبابات تابعة لها من قاعدتها في مطار خراب الجير إلى داخل بلدة رميلان وذلك تمهيداً لنقلها إلى قواعد أخرى تابعة لها جنوب المحافظة”.

ولفتت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع عمليات النقل أغلقت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الطرقات في بلدتي معبدة ورميلان بريف القامشلي الشرقي كما أغلقت المحال التجارية لتأمين مرور دبابات الاحتلال.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي بشكل مستمر إلى تدعيم وتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة عبر إدخال مواد لوجستية وآليات ومعدات عسكرية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي أو غيره من الممرات غير الشرعية التي تفتحها قوات الاحتلال بالتعاون مع ميليشيا (قسد) في منطقة الحدود بين سورية والعراق.

إلى ذلك، جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءها بقذائف المدفعية على الريف الغربي لبلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي.

وقالت مصادر اهلية إن “مرتزقة الاحتلال التركي اعتدوا بقذائف المدفعية على منازل المواطنين في قرية الطويلة غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة حيث اعتدت أول أمس على قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.