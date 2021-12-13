بحضور الوزير الطباع .. نقابة الأطباء البيطريين تكرم المتفوقين في الشهادتين

دمشق – بسام عمار

أقامت نقابة الأطباء البيطريين حفلاً تكريمياً لأبناء أعضائها المتفوقين بالشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي اليوم في معهد الحرية.

أمين فرع دمشق للحزب الرفيق حسام السمان ذكر أن التكريم هو مرحلة جديدة سبقتها مرحلة من العمل والجهد واليوم بهذا التكريم نكرم كوكبة من الشباب السوري الواعي المعطاء المحب لوطنه والطموح دوما لكي يقوم بالمشاركة ببناء بلده على أسس متينة وقواعد سليمة والامل والتطلعات المرجوة منهم كبيرة في مرحلة إعادة الإعمار لإعادة بناء ما دمر ته الحرب الإرهابية من بنى تحتي وتدمير لعقول الشباب مشيرا إلى أن المتفوقين ثروة وطنية وسورية تمتاز على الدوام بمناجم عقول ابنائها وشبابها الذين يحملون راية العلم والمعرفة وهذه هي الشريحة هي المعول عليها في عملية مستقبلا.

وأكد الرفيق السمان أن التفوق في مثل هذه الظروف يكتسب أهمية خاصة كونه يعبر عن إصرار الطلاب على مواجهة الفكر الظلامي وتحقيق التفوق منوها إلى أن سورية ستنتصر وستبقى صامدة بسبب إصرار شبابها على الإبداع والنجاح وبفضل صمود شعبها وجيشها البطل وحكمة قائدها السيد الرئيس بشار الأسد.

وزير التربية الدكتور دارم الطباع أكد أن التكريم اليوم هو امتداد لتكريمات سابقة لأبناء سورية المتفوقين بدراستهم والذين حققوا مراتب متقدمة بالتحصيل العلمي وتكريم الطلاب المتفوقين هو تكريم لكل سوري صمد وعمل بإخلاص وهو تكريم للوطن الذي يفتخر بأبنائه منوها إلى أن الطلاب السوريين يحققون مراتب متقدمة عالميا ويرفعون علم وطنهم عاليا بكل جدارة منوها إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم والعون للمتفوقين وتحرص على أن يكون التفوق ملازما للتعليم بحيث تحقق العملية التعليمية أهدافها مشددا على أن المتفوقين هم ثروة وطنية.

وأوضح الدكتور الطباع أن نقابة الأطباء البيطريين أحد عطاءات قائد الوطن وتلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة الإنسان وقدمت العديد من الشهداء وكانت دائما عند حسن الظن بأعضائها داعيا إلى ضرورة متابعة مسيرة التفوق لان الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبنائه .

وقال رئيس النقابة الدكتور إياد السويدان إننا اليوم بتكريم المتفوقين من أبناء الزملاء نتكرم بهذه الوجوه المبدعة والواثقة التي عملت واجتهدت وأبدعت تفوقا كما تفوق آباؤها في ميدان العمل فكانوا أنموذجا في التضحية في سبيل الوطن منوها إلى أن التفوق شرف وتضحية وإخلاص ورد جميل للوطن الذي لم يبخل يوما العطاء على أبنائه فبادلوه الجميل تفوقا وتصميما وإرادة مبينا أن التكريم يأتي في الإطار الاجتماعي للنقابة والذي تقدّم من خلاله باقة شكر وتقدير لمن تحدّى الظروف من الأبناء ونجح بامتياز وتفوّق ليكون تفوقهم إحدى ثمار انتصارات جيشنا وصمودنا الأسطوري وهدية غالية يقدمها زملائنا لوطنهم وقيادتهم وهو لبنة حقيقية في عملية إعادة الاعمار داعيا المتفوقين لمتابعة مسيرة التفوق التي بدأوها وهي مكملة لمسيرة تفوق آبائهم في العمل وحب الوطن والذي لا يُبنى إلا بالعلم والمعرفة والعمل الصادق وهذه صفاتهم .

وألقت الطالبة لين حسام علي كلمة المتفوقين شكرت فيها النقابة على رعايتها لأبناء أعضائها مهدية التفوق للوطن والسيد الرئيس بشار الأسد راعي التفوق

وبلغ عدد المكرمين 60 طالبا وطالبة.

حضر الاحتفال رئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف ورئيس مكتب العمال والفلاحين بفرع دمشق للحزب وأعضاء مجلس النقابة وعدد من رؤساء الفروع وحشد كبير من الأهالي.