حزب الله: المقاومة هي الخيار الوحيد لحماية الأرض وحفظ الثروات

حذّر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي من مخططات الولايات المتحدة لرسم خريطة جديدة للمنطقة قائمة على نهب ثرواتها بما يخدم مصالحها والعدو الإسرائيلي.

وقال البغدادي في كلمة له اليوم ضمن لقاء فكري ببلدية خربة سلم بلبنان: إن الأمريكيين يعملون على رسم خريطة المنطقة طبق أجندتهم القائمة على نهب الثروات وحماية العدو الإسرائيلي، ولتحقيق ذلك شنّوا الحروب مباشرة وعبر وكلائهم، وعندما فشلوا في حروبهم عمدوا إلى استخدام أدواتهم الذين جاؤوا بهم وسلّطوهم على رقاب العباد وسهّلوا لهم نهب المال العام.

وجدّد البغدادي تأكيده ضرورة التمسك بخيار المقاومة التي حرّرت الأرض وصنعت الردع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من أجل حماية ثرواتنا وحفظ كرامة شعبنا.

من جهة أخرى، جدّدت الزوارق الحربية للعدو الإسرائيلي خرقها اليوم المياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: تم تسجيل أربعة خروق لزوارق حربية إسرائيلية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، مشيرة إلى أن هذه الزوارق قامت بإلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

ولفتت إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان