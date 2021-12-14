الرئيس عون ينوه بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان وسورية منوها بوقوف سورية إلى جانب لبنان.

وأشار عون خلال لقائه اليوم وفد القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القطري علي حجازي إلى “العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان وسورية التي ترجمت دائما في وقوف القيادة والشعب في سورية إلى جانب لبنان”.

ونوه الرئيس عون بالتجاوب الذي أبدته سورية في تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر أراضيها من الأردن ومصر معربا عن أمله بعودة الاستقرار إلى كامل ربوع الأراضي السورية.

من جهته أشار حجازي إلى ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية السورية مشددا على أن ذلك يصب بمصلحة لبنان ولافتا إلى مبادرات سورية الإيجابية تجاه لبنان في جميع المجالات.