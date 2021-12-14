الرفيق الهلال : كل حبة أوثمرة ينتجها الفلاحون في أرض الوطن هي رصاصة في وجه المتآمرين

دمشق – البعث:

احتفالاً بالذكرى الـ 57 لعيد الفلاحين التقت القيادة المركزية للحزب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العام للفلاحين وعدد من الفلاحين اليوم في مقر الاتحاد، ونقل الرفيق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال لأعضاء التنظيم الفلاحي تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ومن خلالهم لكل فلاحي سورية، وتمنياته الطيبة لهم بالخير والسعادة والنجاح في عملهم، لافتاً إلى الاهتمام الكبير للقائد بشار الأسد بالزراعة والفلاحين من خلال المكرمات التي تدعهم وتؤمن لهم استقرار العملية الزراعية.

وأضاف الرفيق الهلال: إن اللقاء مع الإخوة الفلاحين وتنظيمهم النقابي هو من أهم اللقاءات لما لهم من مكانة كبيرة في قلب كل سوري ولما لهذه المنظمة من خصوصية تميزها عن غيرها، فهي تشعرنا دائماً بحب الأرض والوطن والتضحيات الكبيرة التي تبذل لتبقى خضراء منتجة، ودائماً كانت الأرض السورية رمزاً للعطاء والخير ومنبتاً للرجال الأوفياء الذي دافعوا عنها بكل بشرف وكرامة وإخلاص، وهي لم ولن تكن إلا كذلك. مبيناً أن التنظيم الفلاحي في سورية هو من أهم وأشهر وأعرق المنظمات الفلاحية في المنطقة.

ونوه الرفيق الهلال بالدور الهام الذي يلعبه الفلاحون في التصدي للحرب التي تحاك ضد سورية والتي تهدف حالياً لتجويع الشعب السوري وإضعافه، إلا أن كل حبة أوثمرة ينتجها الفلاحون في أرض الوطن هي رصاصة في وجه المتآمرين. مشدداً على ضرورة وضع خطة عمل للمرحلة القادمة يكون عنوانها الأساسي وبوصلتها الرئيسية الفلاح وتعميق تجذّره بالأرض، وزراعة كل شبر يمكن زراعته، وإعادة الألق للقطاع الزراعي وتأمين مستلزماته والاهتمام بالجودة والنوعية، وتنشيط البحث العلمي الزراعي لاستنباط سلالات جديدة تحقّق وفرة بالإنتاج، والاهتمام بالجانب التنظيمي من خلال تعزيز اللقاءات ما بين قيادة المنظمة والاتحاد والجمعيات والروابط في الفروع، والاستماع إلى مطالبها والمساعدة في حلها، والعمل على تحويل الجمعيات التعاونية إلى إنتاجية تخصصية لتحقيق الإيرادات لها، وخلق قيمة مضافة بالإنتاج والمساعدة بالتصريف، وتعزيز ثقافة التعاونيات وخلق تنمية مجتمعية زراعية، والاهتمام بواقع الإخوة الفلاحين في المناطق المحررة، والمساعدة بإقامة المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

حضر اللقاء وزير الزراعة المهندس حسان قطنا.