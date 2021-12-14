تأهيل 9 آبار لسقاية المواشي في بادية حماة

حماة- ذكاء أسعد

يعمل فرع حماة لتنمية وتطوير البادية على إعادة تأهيل الآبار المخصصة لسقاية قطعان الماشية المنتشرة على مساحة البادية، إذ أكد مدير الفرع الدكتور بيان العبد الله إعادة تأهيل بئر الشحاطية الواقع في مزرعة الشحاطية ” 150 كم شمال شرق حماة”، بهدف تأمين المياه اللازمة لسقاية ما يقارب 3500 رأس من الغنم، ونحو 700 رأس من الإبل موجودة في المنطقة، كما يتم العمل حاليا على إعادة تشغيل بئر أبو الكسور بعد تأهيل المباني والمنشآت الملحقة بالبئر شمال شرق السعن، إضافة إلى تأهيل منشآت ومباني بئر جروح تمهيداً لإعادة تشغيله وتخديم المربين، بحيث يصبح عدد الآبار الموضوعة في الخدمة لعام 2021 نحو 9 آبار موجودة في المناطق الآمنة والممكن الوصول إليها من قبل الفنيين، إضافة لكونها تتركز في مناطق تجمعات المربين.

وبين العبد الله أن خطة 2022 هي تأهيل 8 آبار إضافية سيتم قريباً العمل على إعادة تأهيلها بعد دراستها ليتم البدء بها مطلع العام القادم، مع مراعاة الظروف في المناطق وعودة قطعان الماشية إليها.

وبهدف التقليل ما أمكن من الإعتماد على مصادر الوقود بسبب النقص الحاد وارتفاع تكاليفها، تحرص إدارة تنمية البادية على تشغيل عدد من الآبار على الطاقة البديلة حيث يؤكد العبد الله تخصيص 5 آبار وتشغيلها بالطاقة الشمسية بعد أن يتم وضع الدراسات المناسبة والخاصة بها ليتم تشغيلها فعلياً مطلع العام القادم .