تشرين يواصل صدارته للدوري الكروي الممتاز

حسم تشرين قمة الجولة السابعة من الدوري الممتاز بكرة القدم لمصلحته بتغلبه على ضيفه الوحدة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما ظهر اليوم على ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية، وعلى الرغم من الأرضية السيئة للملعب إلا أن المباراة جاءت ندية بين الفريقين، حيث حسمها تشرين بهدف محمد كامل كواية في الدقيقة السادسة.

وفي بقية المباريات حقق الوثبة فوزا هاما على مضيفه الجيش بهدفين نظيفين في اللقاء الذي استضافه ملعب الجلاء في دمشق ، كما عاد الكرامة لسكة الانتصارات بفوزه على ضيفه عفرين بثلاثة أهداف لواحد.

وحقق الاتحاد فوزه الأول في المسابقة بفوزه على ضيفه النواعير بثلاثة أهداف لواحد، وتغلب الفتوة على ضيفه حطين بثلاثة أهداف لواحد، وتعادل جبلة مع ضيفه الطليعة سلبا، وكان حرجلة قد افتتح المرحلة أمس بفوز هام على جاره الشرطة بهدف نظيف.

بهذه النتائج بات الترتيب العام كالآتي: 1- تشرين 17 نقطة 2- الوثبة 14نقطة 3- الوحدة 13 نقطة 4- الجيش 11 نقطة 5- الكرامة 11نقطة 6- جبلة 11نقطة 7- الطليعة 9نقاط 8- حرجلة 8 نقاط 9- الفتوة 8 نقاط 10- الاتحاد 7 نقاط 11- حطين 7 نقاط 12-النواعير 6 نقاط 13- الشرطة 6 نقاط 14- عفرين نقطتان.

البعث