قوات الاحتلال تهدم منزلين في القدس وتعتقل 16 فلسطينياً في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة الشياح وهدمت منزلاً قرب باب المغاربة في القدس ومنزلاً آخر في حي الطور شرق المدينة المقدسة.

جاء ذلك بينما جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 فلسطينياً في مناطق متفرقة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم وبلدتي فرعون جنوبها وعلار شمالاً وقريتي دير أبو مشعل ودير نظام شمال غرب رام الله ومنطقة جبل الموالح وسط بيت لحم وقرية الولجة غربها وبلدات سعير الشيوخ وترقوميا في الخليل وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 16 منهم.

كذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق الخليل في الضفة الغربية وجرّفت مساحات واسعة منها واقتلعت عشرات الأشجار.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات خلة الفرن بقرية بيرين جنوب شرق الخليل وجرفت ثلاثة دونمات فيها واقتلعت 120 شجرة زيتون ولوزيات.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر، ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من سلطات الاحتلال والضغط نحو الإفراج عنهم وفي مقدمتهم الأسيرات والمضربون عن الطعام والمرضى وكبار السن وسط إهمال طبي متعمّد.

سياسياً، جدّدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي وفي مقدّمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بضمان حق الطلبة الفلسطينيين في الدراسة والتعلم وتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم الاقتحام الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لحرم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية والاعتداء على حرس الجامعة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

ولفتت الخارجية إلى أن هذا الاقتحام جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومؤسساته بما فيها مؤسسات التعليم العالي والمدارس في الضفة الغربية بهدف تنفيذ المخططات الاستيطانية لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.