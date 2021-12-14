مجلس الشعب: استعادة كامل تراب الجولان في مقدمة مبادئ وثوابت شعبنا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن أهالي الجولان العربي السوري المحتل كانوا ومازالوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في مواجهة ممارسات كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب من خلال تمسكهم بعروبتهم وهويتهم السورية رافضين أساليب الترغيب والترهيب التي فرضت عليهم انطلاقاً من ثقتهم بأن يوم التحرير قادم لا محالة.

وشدد صباغ في كلمة له بذكرى مرور أربعين عاماً على قرار الكيان الصهيوني المشؤوم بضم الجولان العربي السوري المحتل خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم على أن كفاح الشعب العربي السوري ينطلق أساساً من الوفاء لمبادئه وثوابته وفي مقدمتها استعادة كامل تراب الجولان وتحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

ولفت صباغ إلى عدم مشروعية قرار الضم المذكور حيث اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت بالأغلبية الساحقة قراراً دعت فيه الكيان الغاصب للانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وأعقبته بقرار آخر حول بطلان الإجراءات الصهيونية في الجولان المحتل ولاسيما قرار الضم وذكرت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يطالب “إسرائيل” بإلغاء قرار الضم واعتباره ملغى وباطلاً ودون أي اثر قانوني.

وختم صباغ كلمته بالتوجه بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الجولان وشهداء سورية الأبرار وأهلنا في الجولان الصامدين الصابرين ورجال الجيش العربي السوري الاغر سياج الوطن وحصنه المنيع بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى صمود أهالي الجولان في وجه ممارسات كيان الاحتلال العدوانية بحقهم من تدمير وتهجير واغتيالات وحملات اعتقال تعسفية لم تزدهم إلا صموداً وثباتاً وعزيمة وإصراراً على تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية التي عجزت عن طمسها قرارات مشؤومة جائرة بحق شعب مؤمن بأرضه ووطنه.

ولفت الأعضاء إلى أن ما تتعرض له سورية اليوم من حرب إرهابية شرسة منذ أكثر من عشر سنوات ما هو إلا محاولات يائسة من كيان الاحتلال الغاصب لثنيها عن معركتها الأساسية في تحرير الأرض ولحرف الصراع العربي الإسرائيلي عن مساره الحقيقي مؤكدين استمرار النضال والمقاومة حتى عودة الجولان العربي السوري بكامل ترابه إلى حضن الوطن الأم سورية.

المقت: أهالي الجولان مستمرون بالنضال حتى تحريره وعودته للوطن

في سياق متصل، جدد عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت التأكيد على مواصلة أهلنا في الجولان السوري المحتل المقاومة والنضال بمواجهة الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير كامل الجولان وعودته إلى وطنه سورية.

وشدد المقت في مقابلة مع القناة السورية اليوم بالذكرى الـ 40 لقرار الضم الباطل على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وأهله يؤكدون في كل يوم تمسكهم بأرضهم وبهويتهم العربية السورية وهو سيبقى عربياً سورياً وكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولا قيمة لها.

وأشار المقت إلى أن أبناء الجولان رفضوا ما يسمى “الهوية الإسرائيلية” مؤكدين أنه لا بديل عن الهوية العربية السورية وأفشلوا ما يسمى “انتخابات المجالس المحلية” التي ردوا عليها بإحراق “البطاقات الانتخابية” وهم يتصدون اليوم لمخططات الاحتلال الهادفة لإقامة توربينات هوائية على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضيهم وإقامة 12 ألف وحدة جديدة عليها لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان وتغيير الوضع الديموغرافي فيه وهم سيفشلون هذه المخططات كما أفشلوا سابقاتها.

وأكد المقت أن الوطنية متجذرة لدى أهالي الجولان وتترسخ يوما بعد يوم وهم يتناقلون الوفاء للوطن جيلا بعد جيل وسيحافظون على إرث الآباء والأجداد بالتمسك بهويتهم العربية السورية وبكل ذرة تراب وكل صخرة وكل شجرة في الجولان السوري المحتل.

ووجه المقت التحية إلى الشعب السوري وأبطال جيشه الباسل وقال.. “في الذكرى الأربعين لقرار الضم الباطل ننحني إكباراً وإجلالاً لأرواح شهداء الوطن وشهداء الجيش العربي السوري ونعاهد جيل الرواد الذي شق الطريق بإكمال مسيرتهم في الصمود والتصدي لهذا المحتل حتى تحرير كامل الجولان بهمة أبطال الجيش العربي السوري الذين يواصلون انتصاراتهم على من تبقى من الإرهابيين المدعومين من العدو الإسرائيلي ومن أنظمة إقليمية ودول غربية.