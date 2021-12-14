مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون أطفالاً في مدينة الباب بريف حلب

واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في المناطق التي تحتلها حيث أقدمت خلال الساعات الماضية على اختطاف أطفال والاستيلاء على ممتلكات أحد المواطنين بعد طعنه وذلك في منطقة الباب بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بخطف أطفال من مدينة الباب وقرية تل بطال بريف حلب الشمالي بهدف ابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحهم.

ولفتت المصادر إلى “إصابة مواطن بجروح بليغة جراء الاعتداء عليه وطعنه من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في بلدة قباسين بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي الذين سلبوه ما بحوزته من أموال وأشياء ثمينة”.

وتستمر حالة الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين مع تزايد الممارسات الإجرامية التي يتبعها هؤلاء وتندرج ضمن سياسة التضييق على الأهالي الموجودين في المنطقة لتهجيرهم من خلال عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وممارسة الإرهاب بحقهم لإجبارهم على ترك منازلهم بغية الاستيلاء عليها بشكل نهائي.

في الأثناء، عادت محطة تحويل كهرباء تل تمر للخدمة بعد إصلاح ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة الأضرار التي لحقت بخط الشبكة 66 ك ف المغذي للمحطة نتيجة اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أنه “تم إصلاح خط ال66/ك. ف المغذي للمحطة الذي يقع في مناطق خطوط التماس بين الجيش العربي السوري والاحتلال التركي وبدء تغذية النواحي والقرى والتجمعات السكانية في الريف الشمالي الغربي بالتيار الكهربائي تدريجياً”.

واعتدى المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالمدفعية أمس على قريتي أم الكيف وتل جمعة بريف تل تمر الشمالي الغربي ما أدى لأضرار بخطوط التوتر الكهربائي وخروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة.