مركز اللؤلؤة الطبي بلا أدوية.. و”الصحة” تناشد المنظمات الدولية

الحسكة – إسماعيل مطر

أكد مدير الصحة في محافظة الحسكة الدكتور عيسى خلف أنه لم يرد إلى مركز اللؤلؤة الطبي أي صنف من الأدوية منذ ستة أشهر، وتقتصر الأصناف الموجودة حالياً على أدوية الالتهابات والمسكنات كانت قد وصلت من الوزارة نهاية العام الماضي.

ودعا خلف المنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في الشأن الطبي لتزويد المركز بالأدوية والأجهزة الطبية ولاسيما المرنان والطبقي محوري، وتحليل pcr الخاص بتشخيص كوفيد 19، إضافة إلى تزويده بمحطة توليد أوكسجين، وتأتي دعوة خلف هذه في ظل خروج مشفى العزيزية من الخدمة بعد استيلاء ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اللاشرعي عليه منذ عام 2016، ليبقى مركز اللؤلؤة المركز الطبي الوحيد في المنطقة.