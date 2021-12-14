606 فرص عمل وفرتها “صناعة حماة” هذا العام.. ترخيص لـ229 منشأة صناعية وحرفية بنحو 6.5 مليارات ليرة

البعث- ميس بركات

شهد القطاع الصناعي والحرفي في محافظة حماة حركة متنامية من خلال زيادة عدد المنشآت التي دخلت حيّز العمل والإنتاج وفرص العمل الكثيرة التي وفرتها هذه المنشآت، حيث أكد حسين الموسى مدير صناعة حماة في تصريح لـ”البعث” تزايد عدد المنشآت هذا العام ليصل إلى 2207 منشآت، كما بلغ عدد الحرف الصناعية 10917 حرفة، لافتاً إلى ترخيص 104 منشآت صناعية هذا العام برأسمال 5.322.216.000 ليرة سورية، تمّ فيها استيعاب 320 فرصة عمل.

مدير الصناعة أشار إلى توزع تراخيص المنشآت لتشمل 28 منشأة هندسية شملت: نشر كتل الأحجار والطباعة على الورق والإنشاءات المعدنية والبلوك الآلي وأجهزة التسخين بالطاقة الشمسية، إضافة إلى 57 منشأة غذائية تنوعت ما بين: صناعة المقبلات الغذائية وجرش الحبوب آلياً وفلترة وتعبئة زيت الزيتون وصناعة الكونسروة، إضافة إلى منشآت الخزن والتبريد، و17 منشأة كيميائية شملت: منشآت لمنظفات صنعية ومنتجات بلاستيك بالحقن ومستحضرات صيدلانية، كما تمّ الترخيص لمنشأتين نسيجيتين لصناعة الألبسة الجاهزة.

وفيما يتعلق بالتراخيص الحرفية أكد الموسى أنه تمّ الترخيص لـ125 حرفة هذا العام برأسمال 1.090.885.000 ليرة سورية، تمّ فيها استيعاب 286 فرصة عمل موزعة على 34 حرفة هندسية و63 حرفة غذائية و25 حرفة كيميائية، إضافة إلى 3 حرف نسيجية، لافتاً إلى أن المديرية تعمل على تأمين مادة المحروقات للمنشآت الصناعية القائمة على رأس عملها وتزويدها بمخصّصاتها من المواد الأولية والفيول، بما يضمن استمرار عملها وبقائها في دائرة العمل والإنتاج لتأمين احتياجات السوق المحلية من منتجاتها ودعم الاقتصاد الوطني.