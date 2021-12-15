“شبيبة الثورة” يقيم حفل تنسيب مركزي في مدرسة الشهيد فاطر طريز بدمشق

دمشق- بسام عمار

أقام فرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة حفل تنسيب مركزي اليوم في مدرسة الشهيد فاطر طريز المهنية وبمشاركة كبيرة من الرفاق الشبيبيين.

أمين فرع دمشق للحزب الرفيق حسام السمان ذكر أن لحفل التنسيب خصوصيته كونه في مدينة تنبض بالحياة وتفيض بالشموخ والكرامة والعزة معلنة مرحلة جديدة عنوانها الاعمار وبناء ما دمر لان سورية لم تعرف يوما الانحناء والانكسار بل كانت على الدوام في مواجهة كل المشروعات الاستعمارية والتآمرية مؤمنة بمبادئها العروبية القومية ونهجها المقاوم لكل الأطماع .

وأضاف إن منظمة شبيبة الثورة منذ تأسيسها والى يومنا هذا تؤدي دورا مهما في رعاية الجيل والحفاظ على هويته وثقافته الوطنية والقومية وتتصدى لأداء مهام عديدة ومتنوعة وكان لإحداثها بداية انطلاقة تجربة شبابية رائدة شملها القائد المؤسس حافظ الأسد برعايته واهتمامه وتمكنت من تحقيق دور تربوي وتكويني ملموس في حياة الجيل وإسهامات واسعة في الحياة العامة واليوم تلقى كل الرعاية والاهتمام من الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد منوها إلى أن الشبيبة كانت دوما في المقدمة تبني وتعلم وتحمي وتدافع وتربي وتحصن وتكرس طاقاتها وإمكانياتها في رعاية الشباب كونهم رافعة أساسية في معارك الدفاع والبناء.

وبين الرفيق السمان أن الهدف من عملية التنسيب المستمرة لصفوف المنظمة رفدها بدماء جديدة ليأخذوا دورهم الوطني الفعال في مسيرة الدفاع عن الوطن والبناء منوها إلى التقاليد العريقة لها في أساليب العمل الشبابي والمؤسساتي الطوعي والتطوعي وهي رديف أساسي لحزب البعث في إعداد وتربية جيل الشباب عقائديا ووطنيا وفكريا لتبقى سورية منارة حضارية مضيئة ومشرقة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا أن الشباب كانوا ولا يزالون حملة المشروع القومي العروبي الذي يجابه اليوم أخطر التحديات من الدول الاستعمارية وتوابعها من الدول والمجموعات الإرهابية التكفيرية التي تشوه الماضي والحاضر بالجهل والتخلف والتآمر داعيا الرفاق الشبيبيين إلى مواصلة الاجتهاد والعمل ورفع مستوى التحصيل العلمي لان الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبنائه.

أمين فرع الشبيبة الرفيق عهد كنهوش أكد أن الفرع يلقى كل الدعم والعون وهناك العديد من النشاطات التي تم القيام بها منوها إلى أن الشباب السوري كان دائما القدوة والامل .

وذكر مدير تربية دمشق سليمان يونس أن منظمة الشبيبة شريك حقيقي في العملية التعليمية وبكل القرارات المتخذة وهذه الشراكة أثمرت نتائج مهمة لجهة تطويرها وتحقيق قيمة مضافة لها.

وأكد الرفاق الشبيبيون أنهم سيبقون السياج المنيع للوطن وسيعملون لزيارة معارفهم الفكرية والثقافية وزيادة تحصيلهم العلمي.

حضر حفل التنسيب الرفاق قيادة فرع دمشق للحزب ورئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف والمدير العام لهيئة أبناء وبنات الشهداء وحشد كبير من الحضور.