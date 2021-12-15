الرئيس الأسد يستقبل بيلوفا واللقاء يتناول قضية الأطفال في مخيمي الهول والروج

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال والوفد المرافق.

ودار الحديث خلال اللقاء حول قضية الأطفال الموجودين في مخيمي الهول والروج حيث تمت مناقشة الخطوات والجهود المشتركة السورية الروسية لإخراج هؤلاء الأطفال من المخيمات على الرغم من العقبات الكثيرة التي تضعها بعض الدول الغربية في هذا المجال.

وأكد الرئيس الأسد أنه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو ملف إنساني بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسياً بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف معتبراً أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً.

بدورها أشارت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سورية وروسيا في هذا الملف وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات.