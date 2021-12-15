زراعة حماة تبدأ مكافحة فأر الحقل

حماة – حسان المحمد

أطلقت دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة حماة بالتعاون مع محافظة حماة واتحاد الفلاحين حملة مكافحة فأر الحقل في المحافظة ضمن مجال زراعة حماة، بالإضافة للتوعية والتحري عن دودة الحشدة التي تسمى عابرة القارات.

وبينت رئيسة دائرة وقاية النبات المهندسة رشا العلي أن الحملة على مستوى المحافظة حيث يقوم فنيو وقاية النبات في الدائرة وبالمشاركة مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع الإرشاديات الزراعية بتوعية الفلاحين حول تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفة ومنها الفلاحة واستخدام المصائد التنكية والمكافحة الكيمائية.

وأشارت العلي إلى أن الطعوم والأدوية توزع مجاناً للفلاحين من مستلزمات المكافحة من جريش ومبيدات، مبينة أن المساحات التي تمت مكافحتها على مستوى المحافظة بلغت حوالى ٣٤٤٩٤،٣٥ هكتار، وأن الحملة مستمرة على مدار العام في كل الأقسام الحقلية والإرشاديات الزراعية في المحافظة، وأنه سيتم تعيين عمال موسمين بداية العام القادم لاستكمال أعمال المكافحة على أطراف الطرقات، لافتة إلى أن فأر الحقل من أخطر الآفات التي تهاجم الحاصلات الزراعية والأشجار المثمرة.