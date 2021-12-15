عبد اللهيان: توصّلنا إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت إيران اليوم توصلها إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص برنامجها النووي السلمي. ونقلت وكالة ارنا عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في تصريح اليوم: إن إيران توصلت إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف إزالة المزاعم فيما يخص برنامج إيران النووي السلمي ويضمن استمرار التعاون أكثر من أي وقت مضى.

وحول مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الجارية في فيينا بين طهران ودول “أربعة زائد واحد” قال عبد اللهيان: وضعنا على سلم الأعمال الدخول في مفاوضات مشرّفة والوفد الإيراني لا يزال ماضياً بجدية وقوة في هذا الاتجاه لإلغاء كامل الحظر المتعلق بالاتفاق، مضيفاً: إن النصوص الإيرانية مبنية على الاتفاق النووي ولا تتضمّن أي فقرة تتجاوز بنود هذا الاتفاق كما تزعم بعض الأطراف.

وبيّن وزير الخارجية الإيراني أن مفاوضات فيينا تتمحور حالياً حول فقرتين، الأولى تمخّضت عن جولات فيينا الست السابقة والثانية تتعلق بموافقة الأطراف الأخرى على وضع المقترحات الإيرانية على طاولة الحوار بهدف صياغة نص موحّد وبالتالي عودة جميع الأطراف الأخرى إلى تعهّداتهم.

وختم عبد اللهيان حديثه بالقول: لو تصرّف الطرف المقابل بواقعية عند ذلك سنتمكّن من تحقيق التقدم في هذه الجولة من المفاوضات.

إلى ذلك، أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أنه لا يمكن لمفاوضات فيينا أن تنجح إلا من خلال الإرادة السياسية الحقيقية والمفاوضات المبنية على حسن النية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن تخت روانجي قوله في حديث للصحفيين اليوم: “إن فريقنا في مفاوضات فيينا جادّ ومستعدّ للتفاعل بشكل هادف وبنّاء مع الأطراف الأخرى ويأمل بأن يتّبع الأعضاء الآخرون في الاتفاق النووي النهج نفسه، مضيفاً: “إن إلقاء اللوم على الآخرين أو التظاهر بأن صبر الأطراف الأخرى قد نفد ليس بنّاء”.

وأكد روانجي ضرورة العمل معاً للتوصل إلى اتفاق مقبول وجيّد في أقرب وقت ممكن.

وكان مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا علي باقري كني أعلن أمس، أن إيران قدّمت العديد من المقترحات وعملت بشكل بنّاء وأبدت مرونة لتضييق الفجوات خلال المباحثات الجارية بينها وبين المجموعة الدولية في العاصمة النمساوية.

وفي شأن آخر، أعلن قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد اليوم عن نجاح الخبراء الإيرانيين في صنع منظومات حديثة بمجال الدفاع الجوي.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن صباحي فرد قوله خلال زيارته “مجموعة شيراز الصناعية” جنوب البلاد: إن “جهاد الاكتفاء الذاتي تبلور وتطوّر على مدى أعوام ما جعلنا نعبر من مرحلة صنع قطع الغيار إلى النجاح في صنع منظومات حديثة”، لافتاً إلى أن “بحوث الاكتفاء الذاتي تعدّ الآن قسماً بحثياً ناهضاً في قوة الدفاع الجوي”.

ويواصل الخبراء الإيرانيون جهودهم لتطوير المنظومات الدفاعية للبلاد، حيث تمّت على مدى السنوات الأخيرة إزاحة الستار عن الكثير من المنجزات في هذا السياق لتعزيز قدرات إيران.