مدير “التجاري”: ارتفاع حصيلة القرض الشخصي إلى 51 مليار ليرة

دمشق- فاتن شنان

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف لـ”البعث” عن ارتفاع حصيلة محفظة القرض الشخصي إلى نحو ٥١ مليار ليرة منذ إطلاقه ولغاية يوم أمس، كما بلغت حصيلة محفظة القرض الشخصي الممنوح للعسكريين بموجب الاتفاقية الموقعة في بداية الشهر الماضي نحو 8 مليارات ليرة سورية.

يوسف وفي تقويم لهذا النمو في القروض، بيَّن أن ارتفاع محصلة القروض الممنوحة، دلالة على تلبيتها لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم من جهة، وسهولة الحصول عليها ضمن الاشتراطات المطبقة والمناسبة لكافة الشرائح المستهدفة من جهة أخرى.

وحول أداء كوادر الفروع وما يشوبها من ضعف وقلة خبرة التي تضمنتها العديد من الشكاوى الواردة إلينا، حيث أكدت عدم إلمام الكوادر ليس فقط بتفاصيل القروض وما يتناسب مع احتياج المقترض، في الوقت الذي يتوجب على تلك الكوادر الشرح والتوضيح للراغبين بالحصول على القروض والترويج لها بالتوازي مع توجيههم إلى أنواع القروض المناسبة لمشاريعهم أو دخولهم الشهرية، بل تساهم بشكل غير مباشر بازدياد حيرة المواطنين حيناً والعزوف عن الاقتراض حيناً آخر، أوضح يوسف أن المصرف لايزال يعاني تلك الإشكالية على الرغم من حرص الإدارة على إخضاعهم لدورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لكافة الكوادر ورؤساء الفروع عبر مديريتي المخاطر والتسليف في المصرف، ورغم إجراء اختبارات لتمكينهم في عملهم، مؤكداً عزم الإدارة على تخطي تلك الإشكاليات عبر خطط وبرامج ودورات مكثفة خلال العام القادم.