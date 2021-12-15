تحديد نسب إشغال المنشآت السياحية بـ 60% في أعياد الميلاد ورأس السنة

دمشق – محسن عبود

طلبت وزارة السياحة من جميع أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية بكافة محافظات القطر بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المكلف بانتشار وباء كوفيد19 وكذلك التعليمات الصادرة عن وزارة السياحة، وضرورة تطبيق كافة اشتراطات وتعليمات التباعد ونسب الإشغال المسموح بها في جميع هذه المنشآت، وستقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أية مخالفات من خلال تحرير الضبوط اللازمة وصولاً إلى إغلاق المنشأة في حال الإصرار على عدم الالتزام.

وأكدت الوزارة أن كافة التسهيلات متوفرة لتلقي العاملين اللقاح الخاص لمواجهة وباء كوفيد19 وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة وغرف السياحة في جميع المحافظات، والتأكيد على أن الفرق الطبية في وزارة الصحة تقدم هذه اللقاحات مجاناً للمواطنين ومن بينهم جميع العاملين في القطاع السياحي (إقامة– إطعام)، وذلك بهدف تحصينهم ضد الوباء ومنعاً لانتشاره، كون العاملين في المنشآت السياحية على اتصال وتفاعل مباشر مع الرواد، والتأكيد من قبل الوزارة بضرورة التزام جميع العاملين بالحصول على اللقاح.

كما شدّدت الوزارة من خلال مطالبتها على ضرورة التزام جميع منشآت الإطعام السياحية وصالات الحفلات خلال موسم الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بنسب إشغال قصوى لا تتجاوز 60% وذلك تحقيقاً لمسافات التباعد المعيارية المطلوبة منعاً لانتقال العدوى خلال موسم الاحتفالات وتفادياً للازدحام الذي تشهده المنشآت السياحية بهذه المناسبات.