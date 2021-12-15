174 جريحاً جديداً يستفيدون من قانون تعدد الإصابات للجرحى العسكريين

أعلنت وزارة الدفاع عن تشميل قائمة جديدة من الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق قانون تعدد الإصابات لنسبة 70 بالمئة وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70 إلى 79 بالمئة أو 80 إلى 100 بالمئة.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على صفحتها على الفيس بوك أنه تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019 تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 174 جريحاً.

ويحمل القانون 26 أو قانون تعدد الإصابة جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدم لهم لكونه يعتمد على طريقة متطورة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية حيث يأخذ بعين الاعتبار كل الإصابات التي تعرض لها العسكري ليقوم بمنحه خدمات وقرارات جديدة تتناسب مع نسبة وطبيعة الإصابة من ناحية التسريح وتصفية الحقوق المالية والطبية بما يتعلق بالمعاش الصحي وينقل بعضهم من شرائح العجز الجزئي إلى شريحة العجز الكلي وبالتالي يوسع من مصفوفة الحقوق التي سيحصلون عليها .