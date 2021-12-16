اتهام حطّاب إسباني بقطع 400 شجرة فرنسية

مَثُل حطّاب إسباني أمام محكمة فرنسية بتهمة قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في إحدى قرى جبال البيرينيه بفرنسا، ويواجه عقوبة السجن 24 شهراً، منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ في حال إدانته، بالإضافة إلى غرامة 25 ألف يورو.

وقُطعت نحو 100 من أشجار البلوط المعمرة، وأكثر من 300 شجرة صنوبر بطريقة غير شرعية في تشرين الثاني 2020 وشباط 2021 في بلدة بيرل ايه كاستوليه التي يراوح ارتفاعها بين 600 و 2000 متر عن سطح البحر في البيرينيه الفرنسية، ونُقلت هذه الأشجار إلى إسبانيا، وتقدّم 21 فرنسياً متضرراً بشكاوى. وتقدّم 21 فرنسياً متضرراً بشكاوى، وتم التداول لإصدار الحكم في 15 شباط القادم حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وطالب المدعي العام بحبس رئيس الشركة 24 شهراً، منها 12 مع وقف التنفيذ، وبتوقيع غرامة عليه قدرها 25 ألف يورو (و200 ألف يورو ضد شركته)، بالإضافة إلى حظر أي نشاط حرجي لها في فرنسا، ومنح تعويض للمتضررين.

واعترف مانويل بوتيستا (46 عاماً) صاحب شركة “اكسبلواتاسيون فوريستال بوتيستا” ومقرها في ليريدا، بـ “أخطاء”، وألقى اللوم على مقاولين أو عمّال أساؤوا فهم تعليماته.