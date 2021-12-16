اعتراض رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في قريتين بريف القامشلي

تأكيداً لرفضهم وجود الاحتلال على الأراضي السورية اعترض أهالي قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على التراجع.

وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي أن أهالي قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف الحسكة الشمالي اعترضوا بمساندة حاجز للجيش رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من خمس مدرعات ترافقه سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بها حاول العبور من حاجز الدمخية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

وبينت المصادر أن الأهالي رشقوا مدرعات الاحتلال بالحجارة مجرد وصولها إلى مشارف قرية الدمخية وأجبروها على التراجع والمغادرة ورددوا شعارات تندد بالاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به.

وقالت مصادر محلية من قرية حامو مساء اليوم أن حاجز البيلونة التابع للجيش اعترض رتلاً من 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة لميليشيا “قسد” المرتبطة به ومنعه من الوصول إلى الطريق الدولي في الوقت الذي تجمع فيه أهالي قريتي حامو والقصير وتقدموا باتجاه الحاجز ورشقوا مدرعات الاحتلال بالحجارة وأجبروها على التراجع باتجاه بلدة القحطانية المجاورة.

وأمس الأول اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارات تابعة لميليشيا “قسد” حاولت المرور عبر قرية تل الدهب بريف القامشلي الجنوبي والتوجه إلى مدينة القامشلي وأجبره على التراجع.

إلى ذلك واصل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالمدفعية على قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة قرية الدردارة في ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وتتفاقم الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي قرى ريف الحسكة وخاصة الأطفال والنساء جراء الاعتداءات المتكررة للاحتلال التركي ومرتزقته والتي أدت إلى تعطيل الحياة العامة فيها ما دفع بعض الأسر للنزوح باتجاه مدينتي القامشلي والحسكة.