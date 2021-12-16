“الأشغال” تطلق مشروع المنصة الالكترونية بداية العام القادم

دمشق- علي بلال قاسم

تعتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان بداية العام القادم إطلاق العمل بمشروع المنصة الالكترونية الذي يهدف إلى تزويد ودعم مديرية المشاريع، ومتابعة التنفيذ المركزية بمؤشرات دقيقة لنسب الإنجاز على مستوى شركات الإنشاء العامة الأربع: /البناء والتعمير- الطرق والجسور- المشاريع المائية- أعمال الكهرباء والاتصالات/، ما يسهم في المتابعة، وتقييم جودة التنفيذ، والالتزام بالتكلفة والزمن، وجمع وإدارة البيانات عبر تقارير تشمل مكونات المشاريع الواردة من الشركات وفروعها.

وتظهر الوزارة- وفق ما نقل عن الوزير سهيل عبد اللطيف- اهتماماً بالتدقيق بالأرقام عند وضع الخطط، وحساب التكاليف بشكل منطقي، واستثمار الآليات والتجهيزات الموجودة في الشركات، وتوزيع العمالة ضمن كل شركة، بما يتيح الاستفادة منهم، والتخفيف من الاعتماد على العقود الثانوية مع المقاولين كي لا يشكّل عبئاً مادياً على الشركات بوجود بعض المعوقات والصعوبات التي تعترض العمل، لاسيما التأخر في صرف فروقات الأسعار من بعض الجهات، وتركز تعاميم الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود، وإنهاء التزامات الشركات بالمشاريع المتعاقد عليها، والبدء بجدولة الديون المترتبة على الشركات والمستحقة لها، مع التنويه بأهمية عمل الشركات في المرحلة المقبلة، وضرورة دعم وتطوير كادرها الفني لتبقى دائماً قادرة على المنافسة والاستمرارية.

يأتي ذلك في وقت بلغت الخطة الإنتاجية للشركات الأربع لغاية ٣-١١-٢٠٢١ (١٤٦ ملياراً و٢٠ مليون ليرة)، بنسبة تنفيذ ٩٨%، في حين كانت الخطة الإنتاجية للعام القادم لمجمل الشركات /١٥٠ ملياراً و٧٥٠ مليون ليرة/.