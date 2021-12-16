البطريرك أفرام الثاني والسمارة يبحثان الأوضاع في سورية

بحث البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم مع القائم بأعمال السفارة السورية في هنغاريا بشار السمارة الأوضاع العامة في سورية.

واستعرض البطريرك أفرام الثاني والسمارة خلال اللقاء الذي جرى اليوم في المركز البطريركي السرياني في العاصمة الهنغارية بودابست الخدمات التي توفرها السفارة للسوريين في هنغاريا.

حضر اللقاء صاحب النيافة مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها.