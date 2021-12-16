القيادة الحزب تحل وتعيد تشكيل فرع إدلب وترمم فروع دمشق ودير الزور والقنيطرة وحماة

دمشق- البعث:

أصدرت القيادة المركزية للحزب في جلستها رقم 244 بتاريخ 15/ 12/ 2021 القرارات ( 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 ) شملت حل وإعادة تشكيل فرع إدلب وترميم فروع دمشق وحماه والقنيطرة وفيما يلي نص القرارات:

قرار رقم /279/

القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021

وبعد مناقشتها واقع عمل فرع إدلب للحزب

قررت ما يلي:

مادة 1 : حل قيادة فرع إدلب للحزب و إعادة تشكيلها وفق الآتي من الرفاق :

1- أحمد جاسم النجار أميناً للفرع .

2- ميادة جبرائيل جبور عضواً .

3- فوزية محمد مناع عضواً .

4- عوض حسن محمود عضواً .

5- يوسف مصطفى دوبا عضواً .

6- عبد الواحد رزوق عضواً .

7- محمد فهد الصوص عضواً .

8- عباس ديبو الطحان عضواً .

9- المحافظ عضواً .

مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

قرار رقم /278/

القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021

وبعد مناقشتها واقع عمل فرع إدلب للحزب .

قررت ما يلي:

مادة 1 : إعفاء الرفاق الواردة اسماؤهم أدناه من مهامهم في قيادة الفرع و هم :

1- أسامة قدور فضل من مهمته أميناً للفرع.

2- معروف عبدالله الحاج علي من مهمته عضواً في قيادة الفرع.

3- عدنان محمد زين عجمي من مهمته عضواً في قيادة الفرع.

4- فاضل أمين زنكلو من مهمته عضواً في قيادة الفرع.

مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

قرار رقم /277/

القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021

وبعد مناقشتها واقع عمل قيادة فرع القنيطرة للحزب .

قررت ما يلي:

مادة 1 : إعفاء الرفيق نايل الزامل من مهمته عضواً في قيادة فرع القنيطرة للحزب.

مادة 2 : تسمية الرفيق طعمة حيدر الأحمد عضواً في قيادة الفرع بدلاً منه.

مادة 3 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

قرار رقم /276/

القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021

وبعد مناقشتها موضوع ملء الشاغر في قيادة فرع دير الزور للحزب .

قررت ما يلي:

مادة 1: تسمية الرفيق علي خلف المسعود عضواً في قيادة فرع دير الزور للحزب بدلاً من شاغر .

مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

قرار رقم /275/

القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021

وبعد مناقشتها موضوع ملء الشاغر في قيادة فرع حماة للحزب .

قررت ما يلي:

مادة 1 : تسمية الرفيق خالد سليمان حديد عضواً في قيادة فرع حماة للحزب بدلاً من شاغر .

مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

قرار رقم /274/

القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021

وبعد مناقشتها موضوع ملء الشاغر في قيادة فرع دمشق للحزب .

قررت ما يلي:

مادة 1 : تسمية الرفيق محمد فايز الحموي عضواً في قيادة فرع دمشق للحزب بدلاً من شاغر .

مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .