القيادة الحزب تحل وتعيد تشكيل فرع إدلب وترمم فروع دمشق ودير الزور والقنيطرة وحماة
دمشق- البعث:
أصدرت القيادة المركزية للحزب في جلستها رقم 244 بتاريخ 15/ 12/ 2021 القرارات ( 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 ) شملت حل وإعادة تشكيل فرع إدلب وترميم فروع دمشق وحماه والقنيطرة وفيما يلي نص القرارات:
قرار رقم /279/
القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021
وبعد مناقشتها واقع عمل فرع إدلب للحزب
قررت ما يلي:
مادة 1 : حل قيادة فرع إدلب للحزب و إعادة تشكيلها وفق الآتي من الرفاق :
1- أحمد جاسم النجار أميناً للفرع .
2- ميادة جبرائيل جبور عضواً .
3- فوزية محمد مناع عضواً .
4- عوض حسن محمود عضواً .
5- يوسف مصطفى دوبا عضواً .
6- عبد الواحد رزوق عضواً .
7- محمد فهد الصوص عضواً .
8- عباس ديبو الطحان عضواً .
9- المحافظ عضواً .
مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
قرار رقم /278/
القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021
وبعد مناقشتها واقع عمل فرع إدلب للحزب .
قررت ما يلي:
مادة 1 : إعفاء الرفاق الواردة اسماؤهم أدناه من مهامهم في قيادة الفرع و هم :
1- أسامة قدور فضل من مهمته أميناً للفرع.
2- معروف عبدالله الحاج علي من مهمته عضواً في قيادة الفرع.
3- عدنان محمد زين عجمي من مهمته عضواً في قيادة الفرع.
4- فاضل أمين زنكلو من مهمته عضواً في قيادة الفرع.
مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
قرار رقم /277/
القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021
وبعد مناقشتها واقع عمل قيادة فرع القنيطرة للحزب .
قررت ما يلي:
مادة 1 : إعفاء الرفيق نايل الزامل من مهمته عضواً في قيادة فرع القنيطرة للحزب.
مادة 2 : تسمية الرفيق طعمة حيدر الأحمد عضواً في قيادة الفرع بدلاً منه.
مادة 3 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
قرار رقم /276/
القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021
وبعد مناقشتها موضوع ملء الشاغر في قيادة فرع دير الزور للحزب .
قررت ما يلي:
مادة 1: تسمية الرفيق علي خلف المسعود عضواً في قيادة فرع دير الزور للحزب بدلاً من شاغر .
مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
قرار رقم /275/
القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021
وبعد مناقشتها موضوع ملء الشاغر في قيادة فرع حماة للحزب .
قررت ما يلي:
مادة 1 : تسمية الرفيق خالد سليمان حديد عضواً في قيادة فرع حماة للحزب بدلاً من شاغر .
مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
قرار رقم /274/
القيادة المركزية بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/ 12/ 2021
وبعد مناقشتها موضوع ملء الشاغر في قيادة فرع دمشق للحزب .
قررت ما يلي:
مادة 1 : تسمية الرفيق محمد فايز الحموي عضواً في قيادة فرع دمشق للحزب بدلاً من شاغر .
مادة 2 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .