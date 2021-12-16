الواعدة هند ظاظا وصيفة التحدي العالمي بكرة الطاولة

حققت لاعبة منتخبنا الوطني بكرة الطاولة هند ظاظا المركز الثاني في منافسات أسبوع التحدي العالمي (معسكر هوبس) الذي اختتم أمس في العاصمة الأردنية عمان، وشارك فيه ٤٠ لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

لاعبتنا ظاظا خسرت المباراة الأخيرة في الأدوار التصنيفية التي أقيمت بطريقة خروج المغلوب أمام اللاعبة الهندية هاتيني مسان بشوط مقابل ثلاثة بفئة تحت ١٢ سنة، بعدما كانت قد فازت في هذا الدور على لاعبة من سلوفاكيا ٣ / صفر، وعلى لاعبة إيرانية ٣ / ١، علماً أنها أنهت مبارياتها بالدور الأول (المجموعات) بالفوز بنتيجة ٣ / صفر على حساب لاعبات من كازاخستان ومصر وإيران وأوكرانيا وأمريكا والأردن ورومانيا، وبنتيجة ٣ / ٢ على لاعبة فرنسية.

أمينة سر اتحاد كرة الطاولة سوسن مصطفى أكدت لـ “البعث” أن النتيجة التي حققتها ظاظا تعتبر جيدة من كافة النواحي، خاصة أنها لعبت مباريات كثيرة ومع مدارس مختلفة باللعبة، والأمر المفيد لها أن المعسكر أقيم لمدة أسبوع اطلعت من خلاله على أسلوب اللعب لكثير من المدربين العالميين، ومن ثم شاركت في البطولة التي جاءت في نهاية المعسكر.

وأضافت مصطفى: ظاظا شاركت في المعسكر بعد تلقيها دعوة من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة للمشاركة فيه، والذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد الأردني، كما شكّل المعسكر إضافة استثنائية للاعبتنا ظاظا بسبب المشاركة الكبيرة فيه.

عماد درويش