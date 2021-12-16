صندوق المعونة الاجتماعية: 28 مليار ليرة قيمة مكافآت المسرحين حتى الآن

بين مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن قيمة المكافآت الشهرية التي منحت للمسرحين لغاية اليوم بلغت 28 مليار ليرة سورية.

وذكر العرنجي أن هدف تجميع المكافآت الشهرية تخفيف تكاليف النقل عن المسرحين وكذلك الازدحام كإجراء احترازي وسط جائحة كورونا.

وبخصوص برنامج تمكين الريف السوري الذي يمنح بموجب اتفاقية مع المصرف الزراعي التعاوني قروضاً بسقف 2 مليون ليرة لتأسيس مشاريع متناهية الصغر أوضح العرنجي أن عدد المستفيدين منه وصل إلى ألفي مستفيد بين عامي 2018 و2021 منهم 60 مسرحاً عازياً سبب تقدم البرنامج “بوتيرة منخفضة” إلى ضعف حجم الحقيبة الإقراضية.

وأشار العرنجي إلى أن الفوائد التي تحملها الصندوق لمنح قروض برنامج “تمكين الريف السوري” وصلت حتى عام 2020 إلى أكثر من 60 مليون ليرة.

وعن قروض المسرحين التي تمنح ضمن الاتفاقية الموقعة مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بين العرنجي أن عدد المستفيدين منها وصل إلى 2162 مسرحاً منهم 369 مستفيداً العام الماضي بحجم إقراض تجاوز المليار و237 مليون ليرة و1793 مستفيداً العام الجاري بحجم إقراض 6 مليارات و187 مليون ليرة.

ولفت العرنجي إلى وجود اتفاقية أيضاً مع مصرف التسليف الشعبي لمنح قروض لتأسيس مشاريع بسقف 10 ملايين ليرة تسدد على 5 سنوات بميزة اختيار أي مجال للمشاريع ما عدا الزراعية كاشفاً عن وجود اتفاقية مع مصرف الإبداع وهي بحاجة للتصديق فقط لمنح قرض بسقف 5 ملايين وسداد على 4 سنوات بمشاريع مفتوحة والضمانات عقارية.

وحول الرواتب التي تعطى لجرحى القوات الرديفة بين العرنجي أن هناك فئتين من المستفيدين الأولى تكون لنسبة العجز من 40 إلى 65 بالمئة والراتب 80 ألف ليرة على 10 سنوات والثانية لنسبة العجز التي تصل إلى 75 بالمئة ويمنح راتب 110 آلاف ليرة حيث يمكن تقديم الأوراق للاستفادة من الرواتب إلى مديرية شؤون الشهداء والجرحى.

وعن الخطط المستقبلية للصندوق كشف العرنجي عن الاعداد لتوقيع اتفاقية مع المصرف التجاري السوري بسقف قرض يصل إلى 30 مليوناً وسداد على 10 سنوات وموجه لشرائح واسعة.