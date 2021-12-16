كرة العربي تمضي بلا خسارة في دوري الأولى

السويداء – زياد عامر

لم تذق كرة العربي في أولى الدرجات طعم الخسارة، وهي حالة استثنائية لم تشهدها السنوات الماضية بانتظار اللقاء عصر اليوم أمام النبك.

مدرب الفريق أجنيدي نصر أرجع في حديث لـ “البعث” أسباب النتائج المتميزة لتطعيم الفريق بمجموعة شابة التزمت بالعملية التدريبية، حيث كان الهدف بناء فريق قادر على المنافسة في السنوات القادمة، وأشار نصر إلى أنه كان يتوقع حصيلة أفضل كون الفريق فرّط بنقاط هامة على أرضه مع فرق منافسة على الصدارة بتعادله مع الكسوة واليقظة.

وعن إمكانية الصعود إلى الدوري الممتاز، اعترف نصر بصعوبة المهمة في ظل حاجة الفريق لعمل كبير لتلافي الثغرات.

وكان العربي قد تصدر رحلة الذهاب بالفوز على المحافظة بهدف، وعلى النبك بثلاثية نظيفة، وعلى الضمير 4/3، وتعادل على أرضه مع الكسوة واليقظة بهدف لمثله مسجلاً 10 أهداف من خلال: يزن رجب 3 أهداف، وهدف لكل من: يزن الأعسر، قصي مرشد، أيهم فخور، مجدي مرشد، عدي مرشد، قيس حاطوم، وسام خويص، ومع بداية رحلة الإياب أكد تفوقه على نادي المحافظة بهدفين ليزن الأعسر، وقصي مرشد، وتعادل مع اليقظة في دمشق سلباً، وبالتالي أضحى ترتيبه ثانياً بعد الكسوة.

الجدير ذكره أنه سيتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع، حيث سيتقابل أول وثاني المجموعة الأولى مع أول وثاني المجموعة الثانية بطريقة الدوري ذهاباً واياباً، ليصعد الأول والثاني لملاقاة الأول والثاني من المجموعتين الثالثة والرابعة بمباراتي ذهاب وإياب، والفائزان يتأهلان للدوري الممتاز.