مطلع 2022.. تطبيق نظام التعقب “GPS”.. و30 باصاً لتخديم الخط الغربي لدمشق

دمشق- ميس خليل

كشف مازن دباس عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لشؤون النقل والمواصلات أنه سيتمّ تطبيق نظام التعقب (GPS) على مختلف وسائل النقل الداخلي، وذلك في جميع المحافظات مطلع العام القادم 2022، مؤكداً في تصريح لـ”البعث” أنه تمّ الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة به وهو الآن في مراحله الأخيرة.

وذكر دباس أن هناك تعويلاً كبيراً على تطبيق النظام لحلّ مشكلة النقل وضبط حركته، منوهاً بأن محافظة دمشق كانت السباقة في إعداد الدراسات الخاصة به وتمّ تطبيقه على عدد من آليات محافظة دمشق وأعطى نتائج مذهلة، ويعتمد نظام الـGPS على جهاز يوضع في كل باص أو سرفيس أو أي وسيلة نقل ويعطي الجهاز عدد الكيلومترات التي قطعها كل سرفيس، كما أنه يعطي إشارات في حال تمّ تغيير الخط من قبل صاحب السرفيس وبالتالي يتمّ حرمانه من المحروقات.

وعن الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لحلّ مشكلة النقل الجماعي التي لاتزال تراوح مكانها، بيّن دباس أنه بالنسبة لمدينة دمشق فإن عدد الباصات العاملة كافٍ، ولكن المشكلة تكمن في ريف العاصمة القريب والبعيد منها، وخاصة في أوقات الذروة بحيث تضطر “لجنة السير” لسحب عدد من باصات النقل والسرافيس العاملة في دمشق لتأمين المواطنين في ريف دمشق القريب والبعيد.

أما ما يخصّ الإجراءات التي يتمّ اتباعها لمنع تلاعب السائقين بمخصّصات المازوت، وعدم التزامهم بنقل المواطنين، فقد أوضح دباس أن لدى المحافظة مراقبين موجودين بشكل يومي يعملون على تدقيق بطاقات السرافيس، وكل سرفيس لا يعمل أو لا يداوم على خطه يُحرم لمدة شهر من تعبئة المحروقات.

كما أوضح دباس أنه نتيجة الأزمة في سورية انخفض عدد باصات الشركة العامة للنقل الداخلي من 600 إلى 110 باصات تخدم دمشق وريفها، ونحن بانتظار الباصات الحديثة التي تمّ التصريح عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه لغاية الآن لم تحدّد الجهة التي ستورد الباصات، ولكن هذه الباصات ستحلّ أزمة كبيرة وسيتمّ العمل حينها على فتح خطوط جديدة، مؤكداً أنه تمّ خلال الأسبوعين الماضيين وضع باصات تخدم طلاب الجامعات من منطقة التل إلى كلية الهمك ومن منطقة الديماس إلى كلية الهمك، وخلال الفترة القادمة سيتمّ تخديم منطقة ضاحية قدسيا كلية الهمك بباصات.

وحول صحة الأنباء عن تعاقد المحافظة مع شركة خاصة لتخديم بعض الخطوط في ريف العاصمة، بيّن دباس أنه تمّ بالفعل التعاقد مع شركة قديمة كانت تعمل ولكنها توقفت منذ عام 2014 بسبب مشكلات مع أصحاب الشركة التي جهزت حالياً نحو 30 باصاً وتمّ تخصيصها من خلال لجنة السير بالخط الغربي لمدينة دمشق الذي ينطلق من جسر الرئيس إلى قدسيا وضاحيتها، وحالياً تمّ تشغيل 12 على خط جسر الرئيس– قدسيا وسيتمّ تشغيل باصات أخرى إلى ضاحية قدسيا ومساكن الديماس.