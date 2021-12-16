16, ديسمبر, 2021 - 8:23 صباحًا

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط حلب

وسائط دفاعنا الجوي تتصدي لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

الصفحة الاولى صحيفة البعث   

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و 50دقيقة  من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ” وبين المصدر أن العدوان أدى ” إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية”

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