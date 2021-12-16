وسائط دفاعنا الجوي تتصدي لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و 50دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ” وبين المصدر أن العدوان أدى ” إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية”