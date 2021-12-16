6 آلاف إصابة باللاشمانيا في الحسكة

الحسكة _ إسماعيل مطر

بين الدكتور عيسى خلف مدير الصحة في محافظة الحسكة أن عدد مصابي اللاشمانيا بلغ 6000 مصاباً، عازياً أسباب الإصابة إلى ظاهرة الجفاف التي أصابت المحافظة خلال العامين الماضي والحالي، إضافة إلى تحول نهري الخابور والجغجغ إلى مستنقعات أصبحت بؤرة للمرض.

ولفت خلف إلى أن الحالة الوقائية لهذا الوباء تكون من خلال رش المبيدات في القرى والأرياف والأحياء، وأنه سيكون هناك حملة واسعة على امتداد جغرافيا المحافظة ولاسيما في المناطق الجنوبية منها كالعريشة والشدادي ومركدا وتل حميس، وذلك خلال شهري نيسان وأيار القادمين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة في المجال الطبي .